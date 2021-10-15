https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html

Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом

Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом - РИА Новости, 15.10.2021

Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом

Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко прокомментировала видео, запечатлевшее потасовку при передаче детей в детдом. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:42

2021-10-15T10:42

2021-10-15T12:50

общество

бикин

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 15 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко прокомментировала видео, запечатлевшее потасовку при передаче детей в детдом.Инцидент произошел в городе Бикин. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как судебные приставы, представители органов опеки и полицейские забирают двух девочек-подростков из семьи родственников. Девочки сопротивляются, дерутся, кричат и плачут, а сотрудники ведомств пытаются их усмирить и силой сажают в машину. Видео вызвало большой общественный резонанс.Трегубенко отметила, что передать детей на воспитание в детский дом постановил суд, а приставы лишь исполняли его решение. По ее словам, семья стоит на контроле у службы опеки и уполномоченного по правам ребенка с ноября прошлого года, а с февраля дети, оставшиеся без матери, находятся под пристальным вниманием психологов."Именно тогда и возник первый раз вопрос о передаче несовершеннолетних из этой семьи родственников в детский дом. Не все посвящены во всю реальную историю данной семьи и сложившейся ситуации там, а нам она известна и с другой стороны", — сказала Трегубенко.Она раскритиковала авторов видеозаписи. "Мое мнение — люди вообще не должны были снимать это, а заниматься детьми в этот момент, во-первых. Во-вторых, насколько они сделали добрый и хороший поступок в отношении своих же родственников? Разбираться в действиях сотрудников ведомств, якобы применивших силу, будут компетентные органы. Действия приставов, например, тогда, когда случаются подобные ситуации, законом не урегулированы, к сожалению. Мы с этим встречаемся очень часто. Например, когда мама с папой не могут поделить ребенка, и вот эти вот истерики и конвульсии происходят каждый раз при передаче", — добавила омбудсмен.О ситуации в семье рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Всего там было 11 детей, один из них умер при рождении. Когда мать скончалась от рака, а отец попал в тюрьму, они стали жить у тети — родной сестры матери, у которой шестеро своих детей. В мае, когда из-за споров с тетей по поводу выплат опекунских денег возникли проблемы, пятеро детей (в возрасте от трех до 15 лет) сами ушли в детский дом.На этой неделе их пятилетнего брата отправили в спецучреждение, а несколько дней назад возникла ситуация с передачей в детдом сестер 12 и 13 лет. Еще две сестры уже взрослые — одна живет самостоятельно и учится в техникуме, другая, которой 21 год, остается с тетей, у нее уже есть собственный малыш.Как пояснила Трегубенко, тете не оформляют опеку над детьми, так как есть законные основания для отказа, хотя их можно преодолеть в судебном порядке."Но вот сейчас, если тетя все оформит по закону, не факт, что ей позволят взять опеку. Потому что правонарушения совершались с их стороны, мы им все это разъясняли. Решение принимается комиссией. Оцениваются все риски", — сказала омбудсмен.Она отметила, что в детдоме создали все условия для психологической реабилитации детей. Восемь братьев и сестер находятся под присмотром и общаются между собой. Что касается девочек с видео, то, по словам омбудсмена, одна из них уже комфортно себя чувствует, но вторая "еще продолжает проявлять немного не то поведение, которое хотелось бы увидеть".

https://ria.ru/20211014/orenburg-1754574203.html

https://ria.ru/20210928/opeka-1752217268.html

https://ria.ru/20210913/tyumen-1749832146.html

бикин

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общество, бикин, хабаровский край