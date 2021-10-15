Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html
Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом
Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом - РИА Новости, 15.10.2021
Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом
Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко прокомментировала видео, запечатлевшее потасовку при передаче детей в детдом. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:42
2021-10-15T12:50
общество
бикин
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753450854_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_4727c9dc5ea49aa18092c706d20aa102.jpg
ХАБАРОВСК, 15 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко прокомментировала видео, запечатлевшее потасовку при передаче детей в детдом.Инцидент произошел в городе Бикин. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как судебные приставы, представители органов опеки и полицейские забирают двух девочек-подростков из семьи родственников. Девочки сопротивляются, дерутся, кричат и плачут, а сотрудники ведомств пытаются их усмирить и силой сажают в машину. Видео вызвало большой общественный резонанс.Трегубенко отметила, что передать детей на воспитание в детский дом постановил суд, а приставы лишь исполняли его решение. По ее словам, семья стоит на контроле у службы опеки и уполномоченного по правам ребенка с ноября прошлого года, а с февраля дети, оставшиеся без матери, находятся под пристальным вниманием психологов."Именно тогда и возник первый раз вопрос о передаче несовершеннолетних из этой семьи родственников в детский дом. Не все посвящены во всю реальную историю данной семьи и сложившейся ситуации там, а нам она известна и с другой стороны", — сказала Трегубенко.Она раскритиковала авторов видеозаписи. "Мое мнение — люди вообще не должны были снимать это, а заниматься детьми в этот момент, во-первых. Во-вторых, насколько они сделали добрый и хороший поступок в отношении своих же родственников? Разбираться в действиях сотрудников ведомств, якобы применивших силу, будут компетентные органы. Действия приставов, например, тогда, когда случаются подобные ситуации, законом не урегулированы, к сожалению. Мы с этим встречаемся очень часто. Например, когда мама с папой не могут поделить ребенка, и вот эти вот истерики и конвульсии происходят каждый раз при передаче", — добавила омбудсмен.О ситуации в семье рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Всего там было 11 детей, один из них умер при рождении. Когда мать скончалась от рака, а отец попал в тюрьму, они стали жить у тети — родной сестры матери, у которой шестеро своих детей. В мае, когда из-за споров с тетей по поводу выплат опекунских денег возникли проблемы, пятеро детей (в возрасте от трех до 15 лет) сами ушли в детский дом.На этой неделе их пятилетнего брата отправили в спецучреждение, а несколько дней назад возникла ситуация с передачей в детдом сестер 12 и 13 лет. Еще две сестры уже взрослые — одна живет самостоятельно и учится в техникуме, другая, которой 21 год, остается с тетей, у нее уже есть собственный малыш.Как пояснила Трегубенко, тете не оформляют опеку над детьми, так как есть законные основания для отказа, хотя их можно преодолеть в судебном порядке."Но вот сейчас, если тетя все оформит по закону, не факт, что ей позволят взять опеку. Потому что правонарушения совершались с их стороны, мы им все это разъясняли. Решение принимается комиссией. Оцениваются все риски", — сказала омбудсмен.Она отметила, что в детдоме создали все условия для психологической реабилитации детей. Восемь братьев и сестер находятся под присмотром и общаются между собой. Что касается девочек с видео, то, по словам омбудсмена, одна из них уже комфортно себя чувствует, но вторая "еще продолжает проявлять немного не то поведение, которое хотелось бы увидеть".
https://ria.ru/20211014/orenburg-1754574203.html
https://ria.ru/20210928/opeka-1752217268.html
https://ria.ru/20210913/tyumen-1749832146.html
бикин
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753417079_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_b123a1cb1c4a0b5d95ab711abfe6938d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, бикин, хабаровский край
10:42 15.10.2021 (обновлено: 12:50 15.10.2021)
 
Хабаровский омбудсмен объяснила потасовку при передаче детей в детдом

Хабаровский омбудсмен Трегубенко объяснила потасовку при передаче детей в детдом

© Depositphotos / yacobchuk1Ребенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Depositphotos / yacobchuk1
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко прокомментировала видео, запечатлевшее потасовку при передаче детей в детдом.
Инцидент произошел в городе Бикин. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как судебные приставы, представители органов опеки и полицейские забирают двух девочек-подростков из семьи родственников. Девочки сопротивляются, дерутся, кричат и плачут, а сотрудники ведомств пытаются их усмирить и силой сажают в машину. Видео вызвало большой общественный резонанс.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 15:04
Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав
Трегубенко отметила, что передать детей на воспитание в детский дом постановил суд, а приставы лишь исполняли его решение. По ее словам, семья стоит на контроле у службы опеки и уполномоченного по правам ребенка с ноября прошлого года, а с февраля дети, оставшиеся без матери, находятся под пристальным вниманием психологов.
"Именно тогда и возник первый раз вопрос о передаче несовершеннолетних из этой семьи родственников в детский дом. Не все посвящены во всю реальную историю данной семьи и сложившейся ситуации там, а нам она известна и с другой стороны", — сказала Трегубенко.
Она раскритиковала авторов видеозаписи.
"Мое мнение — люди вообще не должны были снимать это, а заниматься детьми в этот момент, во-первых. Во-вторых, насколько они сделали добрый и хороший поступок в отношении своих же родственников? Разбираться в действиях сотрудников ведомств, якобы применивших силу, будут компетентные органы. Действия приставов, например, тогда, когда случаются подобные ситуации, законом не урегулированы, к сожалению. Мы с этим встречаемся очень часто. Например, когда мама с папой не могут поделить ребенка, и вот эти вот истерики и конвульсии происходят каждый раз при передаче", — добавила омбудсмен.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 19:07
Опека хочет лишить прав родителей девочки, жившей с рождения в клинике
О ситуации в семье рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Всего там было 11 детей, один из них умер при рождении. Когда мать скончалась от рака, а отец попал в тюрьму, они стали жить у тети — родной сестры матери, у которой шестеро своих детей. В мае, когда из-за споров с тетей по поводу выплат опекунских денег возникли проблемы, пятеро детей (в возрасте от трех до 15 лет) сами ушли в детский дом.
На этой неделе их пятилетнего брата отправили в спецучреждение, а несколько дней назад возникла ситуация с передачей в детдом сестер 12 и 13 лет. Еще две сестры уже взрослые — одна живет самостоятельно и учится в техникуме, другая, которой 21 год, остается с тетей, у нее уже есть собственный малыш.
Как пояснила Трегубенко, тете не оформляют опеку над детьми, так как есть законные основания для отказа, хотя их можно преодолеть в судебном порядке.
"Но вот сейчас, если тетя все оформит по закону, не факт, что ей позволят взять опеку. Потому что правонарушения совершались с их стороны, мы им все это разъясняли. Решение принимается комиссией. Оцениваются все риски", — сказала омбудсмен.
Она отметила, что в детдоме создали все условия для психологической реабилитации детей. Восемь братьев и сестер находятся под присмотром и общаются между собой. Что касается девочек с видео, то, по словам омбудсмена, одна из них уже комфортно себя чувствует, но вторая "еще продолжает проявлять немного не то поведение, которое хотелось бы увидеть".
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 11:55
Опека потребовала лишить прав родителей убитой в Тюмени школьницы
 
ОбществоБикинХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
12:29РПЦ основала на территории Армении епархию
12:29Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Лента новостейМолния