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Жители Рима вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов
Жители Рима вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов - РИА Новости, 15.10.2021
Жители Рима вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов
Крупная манифестация протеста против так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) проходит в пятницу в центре Рима на месте легендарного античного РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:39
2021-10-15T22:22
распространение коронавируса
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италия
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РИМ, 15 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Крупная манифестация протеста против так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) проходит в пятницу в центре Рима на месте легендарного античного ипподрома - Большого цирка, передает корреспондент РИА Новости.Около четырёх часов дня (17.00 мск) здесь собрались несколько тысяч противников вакцинации от коронавируса, причем не только из итальянской столицы, но и из других городов страны. Поводом для нынешнего митинга стало решение правительства Италии сделать с 15 октября обязательным предъявление green pass для доступа на рабочие места на производстве и в офисах, причем как в государственном, так и в частном секторе экономики.Перед началом митинга группа женщин из числа протестующих направилась к охраняющим порядок полицейским и в "знак миролюбия" вручила им цветы. Однако тон выступлений на манифестации весьма жёсткий.Выступающие на митинге юристы и медики требуют отмены COVID-сертификатов, подвергая резкой критике правительственную политику в области вакцинации и "огромную ложь", которую, по их мнению, распространяют власти и СМИ. Они подчеркивают, что "псевдопандемия" не может быть предлогом для ограничения прав и свобод, в том числе права на труд. Манифестанты скандируют "Свобода! Свобода!" и "Позор! Позор!". На их самодельных транспарантах написано "Нет green pass, нет диктатуре", "Нет рабству", "Свобода"."Я приехал сюда с севера, из области Венето, специально чтобы выразить протест против того, что людей заставляют вакцинироваться. Каждый человек должен иметь право на свободный выбор в том, что касается его здоровья. Мы должны защитить нашу свободу!' - сказал РИА Новости 44-летний Фабио.К Большому цирку стянуты значительные силы полиции. После аналогичной демонстрации 9 октября в Риме, которая переросла в беспорядки, итальянские правоохранители приведены в состояние повышенной готовности.В настоящее время на Апеннинах официально насчитываются примерно 3,8 миллиона трудящихся, которые не привиты от COVID-19. Согласно решению правительства, за приход на работу без green pass им грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Тем же, кто не явится на рабочее место, будет засчитан прогул, хотя увольнять с работы их не будут. Единственным выходом для этой категории трудящихся остается получение сертификата после проведения теста на COVID-19. Однако в таком случае работникам придется проводить это платное исследование каждые 48 часов.С конца июля подобные манифестации противников вакцинации от COVID-19 регулярно проходят в различных городах Италии, прежде всего в Риме и Милане.
https://ria.ru/20211009/rim-1753831527.html
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в мире, италия, рим, коронавирусы, коронавирус covid-19, новости - туризм
19:39 15.10.2021 (обновлено: 22:22 15.10.2021)
 
Жители Рима вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов

Крупная манифестация противников электронных COVID-сертификатов проходит в центре Рима

© Старцев СергейЖители Рима вышли на акцию протеста
Жители Рима вышли на акцию протеста
© Старцев Сергей
Читать ria.ru в
РИМ, 15 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Крупная манифестация протеста против так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) проходит в пятницу в центре Рима на месте легендарного античного ипподрома - Большого цирка, передает корреспондент РИА Новости.
Около четырёх часов дня (17.00 мск) здесь собрались несколько тысяч противников вакцинации от коронавируса, причем не только из итальянской столицы, но и из других городов страны. Поводом для нынешнего митинга стало решение правительства Италии сделать с 15 октября обязательным предъявление green pass для доступа на рабочие места на производстве и в офисах, причем как в государственном, так и в частном секторе экономики.
Перед началом митинга группа женщин из числа протестующих направилась к охраняющим порядок полицейским и в "знак миролюбия" вручила им цветы. Однако тон выступлений на манифестации весьма жёсткий.
Выступающие на митинге юристы и медики требуют отмены COVID-сертификатов, подвергая резкой критике правительственную политику в области вакцинации и "огромную ложь", которую, по их мнению, распространяют власти и СМИ. Они подчеркивают, что "псевдопандемия" не может быть предлогом для ограничения прав и свобод, в том числе права на труд. Манифестанты скандируют "Свобода! Свобода!" и "Позор! Позор!". На их самодельных транспарантах написано "Нет green pass, нет диктатуре", "Нет рабству", "Свобода".
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 19:54
Полиция применила водометы на протестах в Риме
"Я приехал сюда с севера, из области Венето, специально чтобы выразить протест против того, что людей заставляют вакцинироваться. Каждый человек должен иметь право на свободный выбор в том, что касается его здоровья. Мы должны защитить нашу свободу!' - сказал РИА Новости 44-летний Фабио.
К Большому цирку стянуты значительные силы полиции. После аналогичной демонстрации 9 октября в Риме, которая переросла в беспорядки, итальянские правоохранители приведены в состояние повышенной готовности.
В настоящее время на Апеннинах официально насчитываются примерно 3,8 миллиона трудящихся, которые не привиты от COVID-19. Согласно решению правительства, за приход на работу без green pass им грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Тем же, кто не явится на рабочее место, будет засчитан прогул, хотя увольнять с работы их не будут. Единственным выходом для этой категории трудящихся остается получение сертификата после проведения теста на COVID-19. Однако в таком случае работникам придется проводить это платное исследование каждые 48 часов.
С конца июля подобные манифестации противников вакцинации от COVID-19 регулярно проходят в различных городах Италии, прежде всего в Риме и Милане.
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 15:28Распространение коронавируса
В Милане задержали восемь участников акции против COVID-сертификатов
 
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