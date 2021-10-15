https://ria.ru/20211015/covid-19-1754774143.html

В Пермском крае введут жесткие ограничения из-за COVID-19

В Пермском крае введут жесткие ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

В Пермском крае введут жесткие ограничения из-за COVID-19

Оперштаб готовится ввести в Пермском крае QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляцию для жителей в возрасте старше 65 лет и РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:59

2021-10-15T16:59

2021-10-15T17:50

распространение коронавируса

пермский край

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коронавирус covid-19

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ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Оперштаб готовится ввести в Пермском крае QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляцию для жителей в возрасте старше 65 лет и локдауны в нескольких муниципалитетах, сообщает пресс-служба краевой администрации."Предложено разрешить посещать заведения общественного питания, а также в ТЦ, ТРК и ТК только тем людям, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающих перенесенный коронавирус в течение последних шести месяцев", — говорится в сообщении.Уточняется, что власти также планируют ввести строгую самоизоляцию для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше, не имеющих иммунитета к COVID-19, и локдауны в нескольких муниципалитетах края. При этом дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса. Решения по перечисленным вопросам будут приняты на заседании оперштаба на следующей неделе.Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю расширило перечень организаций, большая часть работников которых должны привиться, указано в документе на сайте регионального ведомства.В списке лиц, подлежащих обязательной вакцинации, оказались также вахтовики, волонтеры, лица в возрасте 60 лет и старше, люди, проживающие в организациях социального обслуживания, сотрудники подразделений МВД и Росгвардии.Расширен и перечень организаций, большая часть сотрудников которых должна привиться, в него внесены охранные и курьерские предприятия, транспортной инфраструктуры, пенсионного, социального и медицинского страхования, фармацевтических и ветеринарных услуг, компании, управляющие многоквартирными домами.Также глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев распорядился наладить учет жителей, которые должны пройти обязательную вакцинацию. Ранее ведомство издало постановление, по которому ряд предприятий региона должны к декабрю обеспечить вакцинацию от COVID-19 для не менее 80% персонала.В Пермском крае с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 109 тысяч человек, более 94 тысяч выздоровели, 5297 - скончались. На амбулаторном лечении сейчас находятся порядка 23,5 тысячи человек с подтвержденным COVID-19.

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754311309.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19