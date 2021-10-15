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В Челябинске возбудили дело после отравления двух медведей в зоопарке
В Челябинске возбудили дело после отравления двух медведей в зоопарке - РИА Новости, 15.10.2021
В Челябинске возбудили дело после отравления двух медведей в зоопарке
Полиция возбудила уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" после отравления двух медведей в зоопарке Челябинска, сообщил в пятницу пресс-центр... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:33
2021-10-15T16:43
происшествия
челябинск
здоровье - общество
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" после отравления двух медведей в зоопарке Челябинска, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры области.Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши.По данным прокуратуры, согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления."По данному факту 15 октября в отделе полиции "Центральный" СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, здоровье - общество, россия
16:33 15.10.2021 (обновлено: 16:43 15.10.2021)
 
В Челябинске возбудили дело после отравления двух медведей в зоопарке

Полиция возбудила уголовное дело после отравления двух медведей в челябинском зоопарке

© Фото : Тара-Амингу Вход в Челябинский зоопарк
Вход в Челябинский зоопарк - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Тара-Амингу
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" после отравления двух медведей в зоопарке Челябинска, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры области.
Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши.
По данным прокуратуры, согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления.
"По данному факту 15 октября в отделе полиции "Центральный" СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль, уточняется в сообщении.
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