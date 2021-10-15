https://ria.ru/20211015/blagoustroystvo-1754703557.html

Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года

Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года - РИА Новости, 15.10.2021

Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года

Первый этап благоустройства территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы закончат до конца года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:44

2021-10-15T11:44

2021-10-15T11:44

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МОСКВА 15 окт - РИА Новости. Первый этап благоустройства территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы закончат до конца года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства."До конца декабря планируется завершить основные работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Аминьевская". Они проводятся на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы, Проектируемом проезде 3631. Выполнено более половины запланированных работ", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию, установили бордюрный камень, завершается устройство тротуаров с асфальтом и плиткой, а также газона."До конца года на прилегающей к новой станции БКЛ территории установят десять современных остановочных павильонов с беспроводной сетью и зарядными слотами для гаджетов, три навигационные стелы, более 360 фонарей с энергосберегающими светильниками, высадят около 190 деревьев", - отметили в пресс-службе.Планируется привести в порядок семь детских площадок и оборудовать одну новую, отремонтировать две и обустроить еще две спортивные площадки, сделать зону для выгула собак. В настоящее время на всех площадках выполнено устройство основания и уложен нижний слой резинового покрытия, уточнили в комплексе городского хозяйства.По данным пресс-службы, общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров.

https://ria.ru/20211015/parki-1754703063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы