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Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года
Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года - РИА Новости, 15.10.2021
Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года
Первый этап благоустройства территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы закончат до конца года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:44
2021-10-15T11:44
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МОСКВА 15 окт - РИА Новости. Первый этап благоустройства территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы закончат до конца года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства."До конца декабря планируется завершить основные работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Аминьевская". Они проводятся на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы, Проектируемом проезде 3631. Выполнено более половины запланированных работ", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию, установили бордюрный камень, завершается устройство тротуаров с асфальтом и плиткой, а также газона."До конца года на прилегающей к новой станции БКЛ территории установят десять современных остановочных павильонов с беспроводной сетью и зарядными слотами для гаджетов, три навигационные стелы, более 360 фонарей с энергосберегающими светильниками, высадят около 190 деревьев", - отметили в пресс-службе.Планируется привести в порядок семь детских площадок и оборудовать одну новую, отремонтировать две и обустроить еще две спортивные площадки, сделать зону для выгула собак. В настоящее время на всех площадках выполнено устройство основания и уложен нижний слой резинового покрытия, уточнили в комплексе городского хозяйства.По данным пресс-службы, общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров.
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москва, городское хозяйство москвы
11:44 15.10.2021
 

Первый этап благоустройства у станции "Аминьевская" закончат до конца года

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройства около станции БКЛ "Аминьевская"
Благоустройства около станции БКЛ Аминьевская - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА 15 окт - РИА Новости. Первый этап благоустройства территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы закончат до конца года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"До конца декабря планируется завершить основные работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Аминьевская". Они проводятся на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы, Проектируемом проезде 3631. Выполнено более половины запланированных работ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию, установили бордюрный камень, завершается устройство тротуаров с асфальтом и плиткой, а также газона.
"До конца года на прилегающей к новой станции БКЛ территории установят десять современных остановочных павильонов с беспроводной сетью и зарядными слотами для гаджетов, три навигационные стелы, более 360 фонарей с энергосберегающими светильниками, высадят около 190 деревьев", - отметили в пресс-службе.
Планируется привести в порядок семь детских площадок и оборудовать одну новую, отремонтировать две и обустроить еще две спортивные площадки, сделать зону для выгула собак. В настоящее время на всех площадках выполнено устройство основания и уложен нижний слой резинового покрытия, уточнили в комплексе городского хозяйства.
"До сентября следующего года работы проведут на втором участке Матвеевской улицы – от дома №6 до Веерной улицы. Заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят шесть современных остановочных павильонов, навигационные стелы, скамейки и урны, смонтируют 310 новых опор освещения. Территорию дополнительно озеленят", - уточняется в материале.
По данным пресс-службы, общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров.
 
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