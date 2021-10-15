https://ria.ru/20211015/belorussiya-1754729912.html

Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС

Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС - РИА Новости, 15.10.2021

Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС

Берлин считает, что власти Белоруссии активно участвуют в процессе переправке беженцев в Евросоюз, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:41

2021-10-15T13:41

2021-10-15T13:41

в мире

белоруссия

евросоюз

мид германии

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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Берлин считает, что власти Белоруссии активно участвуют в процессе переправке беженцев в Евросоюз, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Ранее президент Белоруссии заявил, что не может быть доказательств насильственного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза, и приглашал журналистов приехать на границу, чтобы объективно посмотреть на ситуацию. Он призвал Запад в этой ситуации "не валить" на белорусскую сторону.По словам Зассе, в операции по переправке могут участвовать определенные авиакомпании. "Мы исходим из того и имеем указания, что переброска беженцев активно управляется режимом в Минске", - добавила она.По ее словам, власти ФРГ и ЕС работают со странами, откуда приходят беженцы, чтобы прекратить поток мигрантов в Европу, так, власти Ирака прекратили прямые рейсы в Белоруссию по просьбе ЕС, ведется контакты с другими странами. Кроме того, власти ФРГ и ЕС борются с распространением фейковых сообщений о якобы облегченных процедурах проезда в ЕС.

https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, мид германии