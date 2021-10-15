https://ria.ru/20211015/belorussiya-1754729912.html
Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС
Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС - РИА Новости, 15.10.2021
Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС
Берлин считает, что власти Белоруссии активно участвуют в процессе переправке беженцев в Евросоюз, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:41
2021-10-15T13:41
2021-10-15T13:41
в мире
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Берлин считает, что власти Белоруссии активно участвуют в процессе переправке беженцев в Евросоюз, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Ранее президент Белоруссии заявил, что не может быть доказательств насильственного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза, и приглашал журналистов приехать на границу, чтобы объективно посмотреть на ситуацию. Он призвал Запад в этой ситуации "не валить" на белорусскую сторону.По словам Зассе, в операции по переправке могут участвовать определенные авиакомпании. "Мы исходим из того и имеем указания, что переброска беженцев активно управляется режимом в Минске", - добавила она.По ее словам, власти ФРГ и ЕС работают со странами, откуда приходят беженцы, чтобы прекратить поток мигрантов в Европу, так, власти Ирака прекратили прямые рейсы в Белоруссию по просьбе ЕС, ведется контакты с другими странами. Кроме того, власти ФРГ и ЕС борются с распространением фейковых сообщений о якобы облегченных процедурах проезда в ЕС.
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в мире, белоруссия, евросоюз, мид германии
Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС
В МИД Германии заявили об активном участии белорусских властей в переправке беженцев в ЕС
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости.
Берлин считает, что власти Белоруссии
активно участвуют в процессе переправке беженцев в Евросоюз
, заявила представитель МИД ФРГ
Андреа Зассе.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
"Мы исходим из того, что режим Лукашенко принимает участие в том, чтобы люди могли отправиться через Белоруссию в Польшу или другие страны Евросоюза. У нас есть указания на то, что это происходит частично весьма прицельно", - заявила она на брифинге в пятницу.
Ранее президент Белоруссии заявил, что не может быть доказательств насильственного вытеснения беженцев белорусской стороной в государства Евросоюза, и приглашал журналистов приехать на границу, чтобы объективно посмотреть на ситуацию. Он призвал Запад в этой ситуации "не валить" на белорусскую сторону.
По словам Зассе, в операции по переправке могут участвовать определенные авиакомпании. "Мы исходим из того и имеем указания, что переброска беженцев активно управляется режимом в Минске", - добавила она.
По ее словам, власти ФРГ
и ЕС работают со странами, откуда приходят беженцы, чтобы прекратить поток мигрантов в Европу
, так, власти Ирака прекратили прямые рейсы в Белоруссию по просьбе ЕС, ведется контакты с другими странами. Кроме того, власти ФРГ и ЕС борются с распространением фейковых сообщений о якобы облегченных процедурах проезда в ЕС.