https://ria.ru/20211015/avstraliya-1754710582.html
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа - РИА Новости, 15.10.2021
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа
Запах тропического фрукта дуриана приняли за утечку газа в австралийской столице Канберра, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям столичной... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:26
2021-10-15T12:26
2021-10-15T12:26
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Запах тропического фрукта дуриана приняли за утечку газа в австралийской столице Канберра, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям столичной территории Австралии.По его данным, пожарно-спасательная служба Австралии среагировала на вызов в связи с предполагаемой утечкой газа, но через час поисков источник запаха был найден."Это была не утечка газа, а фрукт дуриан. Он дает очень пикантный запах, который распространяется на некоторое расстояние", — говорится в сообщении на сайте управления.Дуриан считается деликатесом в странах Юго-Восточной Азии и обладает сладковатым кремово-ореховым вкусом, однако в помещениях распространяет запах, который многим может показаться весьма неприятным. Из-за этого в некоторых странах его запрещено приносить в общественные места, в том числе аэропорты.
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австралия, новости - туризм, туризм, еда, канберра, фрукты
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа
В Австралии запах тропического фрукта дуриана перепутали с утечкой газа
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Запах тропического фрукта дуриана приняли за утечку газа в австралийской столице Канберра, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям столичной территории Австралии.
По его данным, пожарно-спасательная служба Австралии среагировала на вызов в связи с предполагаемой утечкой газа, но через час поисков источник запаха был найден.
"Это была не утечка газа, а фрукт дуриан. Он дает очень пикантный запах, который распространяется на некоторое расстояние", — говорится в сообщении на сайте управления.
Дуриан считается деликатесом в странах Юго-Восточной Азии и обладает сладковатым кремово-ореховым вкусом, однако в помещениях распространяет запах, который многим может показаться весьма неприятным. Из-за этого в некоторых странах его запрещено приносить в общественные места, в том числе аэропорты.