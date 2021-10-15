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Туризм
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В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа - РИА Новости, 15.10.2021
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа
Запах тропического фрукта дуриана приняли за утечку газа в австралийской столице Канберра, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям столичной... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:26
2021-10-15T12:26
туризм
австралия
новости - туризм
туризм
еда
канберра
фрукты
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Запах тропического фрукта дуриана приняли за утечку газа в австралийской столице Канберра, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям столичной территории Австралии.По его данным, пожарно-спасательная служба Австралии среагировала на вызов в связи с предполагаемой утечкой газа, но через час поисков источник запаха был найден."Это была не утечка газа, а фрукт дуриан. Он дает очень пикантный запах, который распространяется на некоторое расстояние", — говорится в сообщении на сайте управления.Дуриан считается деликатесом в странах Юго-Восточной Азии и обладает сладковатым кремово-ореховым вкусом, однако в помещениях распространяет запах, который многим может показаться весьма неприятным. Из-за этого в некоторых странах его запрещено приносить в общественные места, в том числе аэропорты.
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австралия, новости - туризм, туризм, еда, канберра, фрукты
12:26 15.10.2021
 
В Австралии запах тропического фрукта приняли за утечку газа

В Австралии запах тропического фрукта дуриана перепутали с утечкой газа

© РИА Новости / Александр АндреевДуриан
Дуриан - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Запах тропического фрукта дуриана приняли за утечку газа в австралийской столице Канберра, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям столичной территории Австралии.
По его данным, пожарно-спасательная служба Австралии среагировала на вызов в связи с предполагаемой утечкой газа, но через час поисков источник запаха был найден.
"Это была не утечка газа, а фрукт дуриан. Он дает очень пикантный запах, который распространяется на некоторое расстояние", — говорится в сообщении на сайте управления.
Дуриан считается деликатесом в странах Юго-Восточной Азии и обладает сладковатым кремово-ореховым вкусом, однако в помещениях распространяет запах, который многим может показаться весьма неприятным. Из-за этого в некоторых странах его запрещено приносить в общественные места, в том числе аэропорты.
Дуриан - РИА Новости, 1920, 02.09.2018
2 сентября 2018, 12:02Туризм
Запах грязных носков с луком. Туристка искала лучший дуриан в 12 странах
 
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