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В Минске раскритиковали санкции против белорусских авиакомпаний
В Минске раскритиковали санкции против белорусских авиакомпаний - РИА Новости, 15.10.2021
В Минске раскритиковали санкции против белорусских авиакомпаний
Ограничения в области авиации по отношению к Белоруссии негативно сказываются на работе авиакомпаний и пассажирах других стран, заявил министр транспорта и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:43
2021-10-15T18:58
в мире
авиация
белоруссия
минск
белавиа
авиакомпании
санкции
роман протасевич
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Ограничения в области авиации по отношению к Белоруссии негативно сказываются на работе авиакомпаний и пассажирах других стран, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.Он также напомнил, что в период локдауна в 2020 году Белоруссия не закрыла свои аэропорты, в том числе для транзитных воздушных судов, и продолжала полеты по открытым направлениям, став гуманитарным коридором для десятков тысяч пассажиров со всего мира.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.Они приняли такое решение после инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот.
https://ria.ru/20211001/lukashenko-1752750966.html
https://ria.ru/20211002/samolet-1752763113.html
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в мире, авиация, белоруссия, минск, белавиа, авиакомпании, санкции, роман протасевич
18:43 15.10.2021 (обновлено: 18:58 15.10.2021)
 
В Минске раскритиковали санкции против белорусских авиакомпаний

Минтранс Белоруссии: санкции против Минска негативно сказываются на всей отрасли авиации

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Ограничения в области авиации по отношению к Белоруссии негативно сказываются на работе авиакомпаний и пассажирах других стран, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
"Введенные в отношении Беларуси ограничительные меры в области авиации сказались не только на нашей республике. Облетая страну, увеличивая протяженность маршрутов, авиакомпании всего мира наращивают количество выбросов углекислого газа и повышают стоимость перевозки, что непосредственно сказывается на пассажирах", – сказал Авраменко во время участия в Форуме министров в рамках Второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. Форум прошел в формате видеоконференции.
Он также напомнил, что в период локдауна в 2020 году Белоруссия не закрыла свои аэропорты, в том числе для транзитных воздушных судов, и продолжала полеты по открытым направлениям, став гуманитарным коридором для десятков тысяч пассажиров со всего мира.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 21:46
Лукашенко гарантировал безопасность пролета самолетов над Белоруссией
Они приняли такое решение после инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 02:25
Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
 
В миреАвиацияБелоруссияМинскБелавиаавиакомпанииСанкцииРоман Протасевич
 
 
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