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В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану
В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану - РИА Новости, 15.10.2021
В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану
Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы, считает глава делегации... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:45
2021-10-15T20:45
в мире
талибан
пакистан
афганистан
еврокомиссия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы, считает глава делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштравичус."Афганистан находится на грани гуманитарной, политической и экономической катастрофы. Из-за отсутствия продовольственных запасов и приближения зимы важно обеспечить поддержку основных потребностей населения… Сейчас существует острая потребность в объединенных гуманитарных операциях с участием ЕС и стран-членов… Очевидно, что помощь должна направляться через организации, не связанные с режимом талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое – ред.)", - указал Ауштравичус.Он добавил, что обещанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сумма для поддержки народа Афганистана в размере одного миллиарда евро крайне важна для урегулирования гуманитарной ситуации.Он привел данные Всемирной продовольственной организации, согласно которым сегодня порядка 14 миллионов человек сталкиваются с голодом, с наступлением зимы эта цифра возрастет. "Два миллиона детей подвержены риску недоедания, 60-80% домохозяйств сообщают о значительном снижении доходов, во многих районах людям сложно найти работу даже на один рабочий день, цены на продовольствие стремительно растут: цены на пшеницу выросли на 45% в годовом исчислении, на растительное масло – на 300%", - указывает евродепутат.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза в сентябре заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211015/mechet-1754804149.html
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в мире, талибан, пакистан, афганистан, еврокомиссия, жозеп боррель
20:45 15.10.2021
 
В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану

Глава делегации Европарламента заявил о необходимости срочно оказать гумпомощь Афганистану

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы, считает глава делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштравичус.

"Поддержка необходима для удовлетворения основных потребностей населения Афганистана, а также соседних Пакистана, Ирана и Таджикистана", - говорится в заявлении Ауштравичуса.

"Афганистан находится на грани гуманитарной, политической и экономической катастрофы. Из-за отсутствия продовольственных запасов и приближения зимы важно обеспечить поддержку основных потребностей населения… Сейчас существует острая потребность в объединенных гуманитарных операциях с участием ЕС и стран-членов… Очевидно, что помощь должна направляться через организации, не связанные с режимом талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое – ред.)", - указал Ауштравичус.
Он добавил, что обещанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сумма для поддержки народа Афганистана в размере одного миллиарда евро крайне важна для урегулирования гуманитарной ситуации.
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Он привел данные Всемирной продовольственной организации, согласно которым сегодня порядка 14 миллионов человек сталкиваются с голодом, с наступлением зимы эта цифра возрастет. "Два миллиона детей подвержены риску недоедания, 60-80% домохозяйств сообщают о значительном снижении доходов, во многих районах людям сложно найти работу даже на один рабочий день, цены на продовольствие стремительно растут: цены на пшеницу выросли на 45% в годовом исчислении, на растительное масло – на 300%", - указывает евродепутат.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза в сентябре заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреТалибанПакистанАфганистанЕврокомиссияЖозеп Боррель
 
 
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