В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану
Глава делегации Европарламента заявил о необходимости срочно оказать гумпомощь Афганистану
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы, считает глава делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштравичус.
"Поддержка необходима для удовлетворения основных потребностей населения Афганистана, а также соседних Пакистана, Ирана и Таджикистана", - говорится в заявлении Ауштравичуса.
"Афганистан находится на грани гуманитарной, политической и экономической катастрофы. Из-за отсутствия продовольственных запасов и приближения зимы важно обеспечить поддержку основных потребностей населения… Сейчас существует острая потребность в объединенных гуманитарных операциях с участием ЕС и стран-членов… Очевидно, что помощь должна направляться через организации, не связанные с режимом талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое – ред.)", - указал Ауштравичус.
Он добавил, что обещанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сумма для поддержки народа Афганистана в размере одного миллиарда евро крайне важна для урегулирования гуманитарной ситуации.
Он привел данные Всемирной продовольственной организации, согласно которым сегодня порядка 14 миллионов человек сталкиваются с голодом, с наступлением зимы эта цифра возрастет. "Два миллиона детей подвержены риску недоедания, 60-80% домохозяйств сообщают о значительном снижении доходов, во многих районах людям сложно найти работу даже на один рабочий день, цены на продовольствие стремительно растут: цены на пшеницу выросли на 45% в годовом исчислении, на растительное масло – на 300%", - указывает евродепутат.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза в сентябре заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.
* Запрещенная в России террористическая организация