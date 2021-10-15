https://ria.ru/20211015/afganistan-1754815290.html

В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану

В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану - РИА Новости, 15.10.2021

В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану

Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы, считает глава делегации... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:45

2021-10-15T20:45

2021-10-15T20:45

в мире

талибан

пакистан

афганистан

еврокомиссия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы, считает глава делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштравичус."Афганистан находится на грани гуманитарной, политической и экономической катастрофы. Из-за отсутствия продовольственных запасов и приближения зимы важно обеспечить поддержку основных потребностей населения… Сейчас существует острая потребность в объединенных гуманитарных операциях с участием ЕС и стран-членов… Очевидно, что помощь должна направляться через организации, не связанные с режимом талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое – ред.)", - указал Ауштравичус.Он добавил, что обещанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сумма для поддержки народа Афганистана в размере одного миллиарда евро крайне важна для урегулирования гуманитарной ситуации.Он привел данные Всемирной продовольственной организации, согласно которым сегодня порядка 14 миллионов человек сталкиваются с голодом, с наступлением зимы эта цифра возрастет. "Два миллиона детей подвержены риску недоедания, 60-80% домохозяйств сообщают о значительном снижении доходов, во многих районах людям сложно найти работу даже на один рабочий день, цены на продовольствие стремительно растут: цены на пшеницу выросли на 45% в годовом исчислении, на растительное масло – на 300%", - указывает евродепутат.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза в сентябре заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211015/mechet-1754804149.html

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754779374.html

пакистан

афганистан

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в мире, талибан, пакистан, афганистан, еврокомиссия, жозеп боррель