https://ria.ru/20211015/afganistan-1754718078.html

Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин

Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2021

Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин

Путин: беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несет риски для Центральной Азии и СНГ, требует активизации совместных усилий РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:42

2021-10-15T12:42

2021-10-15T12:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

снг

центральная азия

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Путин: беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несет риски для Центральной Азии и СНГ, требует активизации совместных усилийПутин: в Афганистане насчитывается около 2 тыс террористов ИГ*, они делают ставку на этноконфликты* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

центральная азия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, владимир путин, снг, центральная азия