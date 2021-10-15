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Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2021
Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
Путин: беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несет риски для Центральной Азии и СНГ, требует активизации совместных усилий РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:42
2021-10-15T12:42
2021-10-15T12:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
снг
центральная азия
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Путин: беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несет риски для Центральной Азии и СНГ, требует активизации совместных усилийПутин: в Афганистане насчитывается около 2 тыс террористов ИГ*, они делают ставку на этноконфликты* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, афганистан, владимир путин, снг, центральная азия
Материал дополняется
12:42 15.10.2021 (обновлено: 12:44 15.10.2021)
Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
Путин: ситуация в Афганистане несет риски для Центральной Азии и СНГ