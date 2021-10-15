13:23 15.10.2021 (обновлено: 13:24 15.10.2021)
Проект строительства аэропорта в Иркутске включат в федеральную программу
Проект аэропорта Иркутска включат в федеральную программу развития инфраструктуры
ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Проект строительства аэропорта Иркутска после согласования включат в федеральную программу "Развитие транспортной инфраструктуры", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили перспективы строительства нового аэропорта Иркутска, модернизацию региональных аэропортов и расширение маршрутной сети полетов.
Одна из ключевых тем, которая поднималась на встрече, перенос аэропорта Иркутска за черту города. Проект был создан более 10 лет назад, но нуждается в доработке. Кроме этого, не согласовано место для размещения нового объекта. По словам Кобзева, "сейчас правительство региона активизировало эту работу". Росавиация поддерживает перенос аэропорта за черту Иркутска и оказывает региону методическую помощь.
"Когда проект строительства будет готов и получит все необходимые согласования, он будет включен в федеральную программу "Развитие транспортной инфраструктуры". Строительство нового аэропорта необходимо ускорить в том числе из-за установления границ приаэродромной территории", - говорится в сообщении.
Кроме этого, обсуждались вопросы по модернизация региональных аэропортов и расширению маршрутной сети аэропорта Иркутска, в частности, в Киренске, Усть-Куте, Бодайбо, Усть-Илимске. Росавиация готова рассмотреть заявки авиакомпаний и региональных властей Иркутской области на включение маршрутов в перечень субсидированных на 2022 год. Также в настоящее время решается вопрос повышения статуса посадочной площадки города Усть-Илимска до аэродрома. Росавиация намерена оснастить его радиотехническими средствами связи и навигации. Это позволит обслуживать воздушные суда большей вместимости.