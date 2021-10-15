https://ria.ru/20211015/aeroport-1754725924.html

Проект строительства аэропорта в Иркутске включат в федеральную программу

Проект строительства аэропорта в Иркутске включат в федеральную программу - РИА Новости, 15.10.2021

Проект строительства аэропорта в Иркутске включат в федеральную программу

Проект строительства аэропорта Иркутска после согласования включат в федеральную программу "Развитие транспортной инфраструктуры", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:23

2021-10-15T13:23

2021-10-15T13:24

иркутская область

экономика

аэропорт

александр нерадько

иркутск

иркутская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Проект строительства аэропорта Иркутска после согласования включат в федеральную программу "Развитие транспортной инфраструктуры", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили перспективы строительства нового аэропорта Иркутска, модернизацию региональных аэропортов и расширение маршрутной сети полетов.Одна из ключевых тем, которая поднималась на встрече, перенос аэропорта Иркутска за черту города. Проект был создан более 10 лет назад, но нуждается в доработке. Кроме этого, не согласовано место для размещения нового объекта. По словам Кобзева, "сейчас правительство региона активизировало эту работу". Росавиация поддерживает перенос аэропорта за черту Иркутска и оказывает региону методическую помощь."Когда проект строительства будет готов и получит все необходимые согласования, он будет включен в федеральную программу "Развитие транспортной инфраструктуры". Строительство нового аэропорта необходимо ускорить в том числе из-за установления границ приаэродромной территории", - говорится в сообщении.Кроме этого, обсуждались вопросы по модернизация региональных аэропортов и расширению маршрутной сети аэропорта Иркутска, в частности, в Киренске, Усть-Куте, Бодайбо, Усть-Илимске. Росавиация готова рассмотреть заявки авиакомпаний и региональных властей Иркутской области на включение маршрутов в перечень субсидированных на 2022 год. Также в настоящее время решается вопрос повышения статуса посадочной площадки города Усть-Илимска до аэродрома. Росавиация намерена оснастить его радиотехническими средствами связи и навигации. Это позволит обслуживать воздушные суда большей вместимости.

https://ria.ru/20210816/dotatsii-1745954935.html

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экономика, аэропорт, александр нерадько, иркутск, иркутская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), игорь кобзев, россия