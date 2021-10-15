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Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы
Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы - РИА Новости, 15.10.2021
Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы
Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты "скорой" и автобусы, закупленные федеральными властями, чтобы помочь региону справиться с пандемией, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:03
2021-10-15T15:04
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты "скорой" и автобусы, закупленные федеральными властями, чтобы помочь региону справиться с пандемией, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт… По распоряжению Председателя Правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 миллионов рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля", - говорится в сообщении.В релизе также добавляется, что по распоряжению правительства РФ в регион также направлено 28 школьных автобусов на различное число мест."Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная медицинская помощь и по другим заболеваниям", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.Говоря о росте заболеваемости коронавирусом, глава Адыгеи также затронул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. В частности, отмечено, что для стабилизации ситуации возможно введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся, добавляется в релизе.
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общество, республика адыгея, мурат кумпилов, россия
15:03 15.10.2021 (обновлено: 15:04 15.10.2021)
 
Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы

Больницы и школы Адыгеи получили новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты "скорой" и автобусы, закупленные федеральными властями, чтобы помочь региону справиться с пандемией, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт… По распоряжению Председателя Правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 миллионов рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля", - говорится в сообщении.
В релизе также добавляется, что по распоряжению правительства РФ в регион также направлено 28 школьных автобусов на различное число мест.
"Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная медицинская помощь и по другим заболеваниям", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Говоря о росте заболеваемости коронавирусом, глава Адыгеи также затронул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. В частности, отмечено, что для стабилизации ситуации возможно введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся, добавляется в релизе.
Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 17:47Республика Адыгея
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
 
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