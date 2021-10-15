https://ria.ru/20211015/adygeya-1754748132.html

Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы

Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы - РИА Новости, 15.10.2021

Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты скорой помощи и автобусы

Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты "скорой" и автобусы, закупленные федеральными властями, чтобы помочь региону справиться с пандемией, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:03

2021-10-15T15:03

2021-10-15T15:04

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Больницы и школы Адыгеи получили новые кареты "скорой" и автобусы, закупленные федеральными властями, чтобы помочь региону справиться с пандемией, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт… По распоряжению Председателя Правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 миллионов рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля", - говорится в сообщении.В релизе также добавляется, что по распоряжению правительства РФ в регион также направлено 28 школьных автобусов на различное число мест."Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная медицинская помощь и по другим заболеваниям", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.Говоря о росте заболеваемости коронавирусом, глава Адыгеи также затронул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. В частности, отмечено, что для стабилизации ситуации возможно введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся, добавляется в релизе.

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общество, республика адыгея, мурат кумпилов, россия