Новый сингл Адель набрал более 16 миллионов просмотров за первые часы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская певица Адель (Адель Эдкинс) представила в Сети первый за шесть лет сингл под названием "Easy On Me" и опубликовала на YouTube клип на него. Композиция была создана звездой в соавторстве с музыкальным продюсером Грегом Керстиным. В жизнеутверждающей балладе Adele поет о том, что долгое время не могла "прочувствовать мира вокруг себя". Теперь же, судя по всему, такой шанс она получила. В черно-белом ролике, снятом Ксавье Доланом (ранее он создал для певицы клип к хиту "Hello"), Adele оставляет старый дом, символизирующий прошлое, и отправляется навстречу чему-то новому. Хотя и с некоторой грустью.За несколько часов видео набрало более 16 миллионов просмотров и около полутора миллиона лайков. В комментариях фанаты написали: "С возвращением, королева!", "Лучшая! Спасибо, что вернулась". В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями, и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.Песня "Easy On Me" войдет в грядущий альбом исполнительницы "30". Его релиз запланирован на 19 ноября. В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.

