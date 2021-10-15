Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/adele-1754690741.html
Новый сингл Адель набрал более 16 миллионов просмотров за первые часы
Новый сингл Адель набрал более 16 миллионов просмотров за первые часы - РИА Новости, 15.10.2021
Новый сингл Адель набрал более 16 миллионов просмотров за первые часы
Британская певица Адель (Адель Эдкинс) представила в Сети первый за шесть лет сингл под названием "Easy On Me" и опубликовала на YouTube клип на него. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:27
2021-10-15T11:27
культура
новости культуры
музыка
youtube
адель эдкинс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691666_778:0:4419:2048_1920x0_80_0_0_d389c8bf8e0e02f4a53ebfb7e31646fb.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская певица Адель (Адель Эдкинс) представила в Сети первый за шесть лет сингл под названием "Easy On Me" и опубликовала на YouTube клип на него. Композиция была создана звездой в соавторстве с музыкальным продюсером Грегом Керстиным. В жизнеутверждающей балладе Adele поет о том, что долгое время не могла "прочувствовать мира вокруг себя". Теперь же, судя по всему, такой шанс она получила. В черно-белом ролике, снятом Ксавье Доланом (ранее он создал для певицы клип к хиту "Hello"), Adele оставляет старый дом, символизирующий прошлое, и отправляется навстречу чему-то новому. Хотя и с некоторой грустью.За несколько часов видео набрало более 16 миллионов просмотров и около полутора миллиона лайков. В комментариях фанаты написали: "С возвращением, королева!", "Лучшая! Спасибо, что вернулась". В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями, и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.Песня "Easy On Me" войдет в грядущий альбом исполнительницы "30". Его релиз запланирован на 19 ноября. В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
https://ria.ru/20211014/adel-1754589737.html
https://ria.ru/20210917/gaga-1750588908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691666_1688:0:4419:2048_1920x0_80_0_0_d22a9da70f0709dd4034266bf3ba0d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музыка, youtube, адель эдкинс
11:27 15.10.2021
 
Новый сингл Адель набрал более 16 миллионов просмотров за первые часы

Британская певица Adele представила в Сети песню "Easy On Me" и клип на нее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская певица Адель (Адель Эдкинс) представила в Сети первый за шесть лет сингл под названием "Easy On Me" и опубликовала на YouTube клип на него.
Композиция была создана звездой в соавторстве с музыкальным продюсером Грегом Керстиным. В жизнеутверждающей балладе Adele поет о том, что долгое время не могла "прочувствовать мира вокруг себя". Теперь же, судя по всему, такой шанс она получила.
В черно-белом ролике, снятом Ксавье Доланом (ранее он создал для певицы клип к хиту "Hello"), Adele оставляет старый дом, символизирующий прошлое, и отправляется навстречу чему-то новому. Хотя и с некоторой грустью.
За несколько часов видео набрало более 16 миллионов просмотров и около полутора миллиона лайков. В комментариях фанаты написали: "С возвращением, королева!", "Лучшая! Спасибо, что вернулась".
В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями, и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.
Певица Адель - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 17:15Культура
Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома
Песня "Easy On Me" войдет в грядущий альбом исполнительницы "30". Его релиз запланирован на 19 ноября.
В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge.
В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
Tony Bennett, Lady Gaga - Love For Sale
17 сентября, 19:04Культура
Леди Гага представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом
 
КультураНовости культурыМузыкаYouTubeАдель Эдкинс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав в странах СНГ актуальной
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
12:29РПЦ основала на территории Армении епархию
12:29Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
12:28Семь человек погибли при взрыве у мечети в Кандагаре, сообщил источник
Лента новостейМолния