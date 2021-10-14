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В Верховном суде разъяснили статус брата в жилищных спорах

В Верховном суде разъяснили статус брата в жилищных спорах - РИА Новости, 14.10.2021

В Верховном суде разъяснили статус брата в жилищных спорах

Верховный суд РФ разъяснил, что в жилищных спорах брат не считается членом семьи, у которого есть право проживать с собственником жилья, соответствующее... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:41

2021-10-14T16:41

2021-10-14T16:53

пятигорск

верховный суд рф

жилье

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ разъяснил, что в жилищных спорах брат не считается членом семьи, у которого есть право проживать с собственником жилья, соответствующее разъяснение содержится в определении судебной коллегии по гражданским делам.Суд рассмотрел дело жительницы Пятигорска, которая купила дом у своей матери. В нем был прописан и ее брат, который жил в другой квартире. Спустя шесть лет женщина через суд сняла его с регистрации, но это решение отменила апелляционная инстанция, поэтому ей пришлось дойти до Верховного суда РФ.ВС РФ указал, что ответчик мог жить в доме, пока он был в собственности его матери, но после продажи утратил это право. "Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника", - сказано в определении суда.Согласно выводам суда, ответчик приходится собственнику братом, к нему не применим статус члена семьи. Суд напомнил, что, когда право собственности на жилое помещение переходит от одного члена семьи к другому, у лица, ранее вселенного в такое помещение в качестве члена семьи первого из них, по общему правилу прекращается право пользования помещением.В итоге суд отменил решение об отказе в удовлетворении иска и направил дело в суд апелляционной инстанции с указанием корректно применить нормы права.

https://realty.ria.ru/20210729/zhilye-1743448164.html

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пятигорск, верховный суд рф, жилье, россия