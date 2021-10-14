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Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 14.10.2021
Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
Житель Владивостока, угрожая похожей на пистолет зажигалкой, украл из магазина алкоголь и сигареты и был пойман, когда решил ограбить эту же торговую точку во... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T04:00
2021-10-14T04:00
2021-10-14T05:12
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Житель Владивостока, угрожая похожей на пистолет зажигалкой, украл из магазина алкоголь и сигареты и был пойман, когда решил ограбить эту же торговую точку во второй раз, сообщает краевой главк МВД.В полицию поступило сообщение продавца-консультанта магазина алкогольной продукции о том, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему алкоголь и сигареты, после чего ушел.В магазине быстро опустили шторку рольставней. В этот момент злоумышленник попытался сбежать, но его задержали сотрудники уголовного розыска, которые находились в соседнем помещении.Задержанным оказался 31-летний местный житель. Он пояснил, что был пьян и совершил поступок необдуманно. Установлено, что мужчина угрожал продавцу зажигалкой в виде пистолета.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". С подозреваемого взята подписка о невыезде.
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происшествия, приморский край, владивосток
04:00 14.10.2021 (обновлено: 05:12 14.10.2021)
Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
Приморец дважды попытался ограбить один и тот же магазин с пистолетом-зажигалкой
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости.
Житель Владивостока
, угрожая похожей на пистолет зажигалкой, украл из магазина алкоголь и сигареты и был пойман, когда решил ограбить эту же торговую точку во второй раз, сообщает краевой главк МВД.
В полицию поступило сообщение продавца-консультанта магазина алкогольной продукции о том, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему алкоголь и сигареты, после чего ушел.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В момент, когда сотрудники уголовного розыска изымали запись с камер видеонаблюдения, "горе-преступник" вернулся и вновь под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал от продавца выдать ему порцию алкоголя", - говорится в сообщении.
В магазине быстро опустили шторку рольставней. В этот момент злоумышленник попытался сбежать, но его задержали сотрудники уголовного розыска, которые находились в соседнем помещении.
Задержанным оказался 31-летний местный житель. Он пояснил, что был пьян и совершил поступок необдуманно. Установлено, что мужчина угрожал продавцу зажигалкой в виде пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". С подозреваемого взята подписка о невыезде.