https://ria.ru/20211014/zazhigalka-1754483302.html

Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой

Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 14.10.2021

Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой

Житель Владивостока, угрожая похожей на пистолет зажигалкой, украл из магазина алкоголь и сигареты и был пойман, когда решил ограбить эту же торговую точку во... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T04:00

2021-10-14T04:00

2021-10-14T05:12

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Житель Владивостока, угрожая похожей на пистолет зажигалкой, украл из магазина алкоголь и сигареты и был пойман, когда решил ограбить эту же торговую точку во второй раз, сообщает краевой главк МВД.В полицию поступило сообщение продавца-консультанта магазина алкогольной продукции о том, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему алкоголь и сигареты, после чего ушел.В магазине быстро опустили шторку рольставней. В этот момент злоумышленник попытался сбежать, но его задержали сотрудники уголовного розыска, которые находились в соседнем помещении.Задержанным оказался 31-летний местный житель. Он пояснил, что был пьян и совершил поступок необдуманно. Установлено, что мужчина угрожал продавцу зажигалкой в виде пистолета.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". С подозреваемого взята подписка о невыезде.

https://ria.ru/20211013/strelba-1754444388.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток