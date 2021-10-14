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Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии - РИА Новости, 14.10.2021
Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, документ опубликован в четверг на национальном... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:27
2021-10-14T05:15
в мире
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.Ранее соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента страны 4 октября 2021 года, и в этот же день одобрен верхней палатой парламента.В начале сентября президент Белоруссии Лукашенко внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, в Минске назвали этот шаг ответной мерой на недружественные действия Запада. Данным соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Документом предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20211002/obvinenie-1752820306.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко
00:27 14.10.2021 (обновлено: 05:15 14.10.2021)
 
Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.
Ранее соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента страны 4 октября 2021 года, и в этот же день одобрен верхней палатой парламента.
"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в законе, подписанном президентом Белоруссии.
В начале сентября президент Белоруссии Лукашенко внес в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, в Минске назвали этот шаг ответной мерой на недружественные действия Запада. Данным соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Документом предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
2 октября, 19:48
Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко
 
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