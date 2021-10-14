https://ria.ru/20211014/yaponiya-1754500783.html

В МИД ответили на заявления японского премьера о Курилах и мирном договоре

В МИД ответили на заявления японского премьера о Курилах и мирном договоре - РИА Новости, 14.10.2021

В МИД ответили на заявления японского премьера о Курилах и мирном договоре

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова нового японского премьера по Курильским островам, заявила, что ультиматумы только отдаляют... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:10

2021-10-14T10:10

2021-10-14T11:13

в мире

япония

курильские острова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

фумио кисида

мария захарова

россия

токио

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова нового японского премьера по Курильским островам, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса."Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения", — сказала Захарова на брифинге.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением Кисиды по Курильским островам, они — территория Российской Федерации.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html

https://ria.ru/20211012/kurily-1754131251.html

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курильские острова

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в мире, япония, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фумио кисида, мария захарова, россия, токио, дмитрий песков