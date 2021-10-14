https://ria.ru/20211014/vzyatka-1754518290.html
В Приморье депутата заподозрили во взятке
В Приморье депутата заподозрили во взятке - РИА Новости, 14.10.2021
В Приморье депутата заподозрили во взятке
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на депутата муниципального комитета Славянского городского поселения, он обвиняется в даче другому депутату... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:34
2021-10-14T11:34
2021-10-14T11:34
происшествия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на депутата муниципального комитета Славянского городского поселения, он обвиняется в даче другому депутату взятки в 300 тысяч рублей за голосование за него на предстоящих выборах председателя муниципального комитета, сообщает региональное СУСК РФ."Руководителем следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 29 сентября 2021 года фигурант, являющийся депутатом муниципального комитета, передал другому депутату того же поселения часть взятки в сумме 300 тысяч рублей."Деньги являлись частью от общей суммы взятки в 500 тысяч рублей и передавались за голосование последней в пользу подозреваемого на предстоящих выборах председателя муниципального комитета Славянского городского поселения. Передача денежных средств происходила под наблюдением сотрудников ФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20211013/vzyatki-1754359407.html
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происшествия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Приморье депутата заподозрили во взятке
В Приморье депутата заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей другому депутату