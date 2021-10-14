Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/vzyatka-1754518290.html
В Приморье депутата заподозрили во взятке
В Приморье депутата заподозрили во взятке - РИА Новости, 14.10.2021
В Приморье депутата заподозрили во взятке
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на депутата муниципального комитета Славянского городского поселения, он обвиняется в даче другому депутату... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:34
2021-10-14T11:34
происшествия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на депутата муниципального комитета Славянского городского поселения, он обвиняется в даче другому депутату взятки в 300 тысяч рублей за голосование за него на предстоящих выборах председателя муниципального комитета, сообщает региональное СУСК РФ."Руководителем следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 29 сентября 2021 года фигурант, являющийся депутатом муниципального комитета, передал другому депутату того же поселения часть взятки в сумме 300 тысяч рублей."Деньги являлись частью от общей суммы взятки в 500 тысяч рублей и передавались за голосование последней в пользу подозреваемого на предстоящих выборах председателя муниципального комитета Славянского городского поселения. Передача денежных средств происходила под наблюдением сотрудников ФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20211013/vzyatki-1754359407.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
11:34 14.10.2021
 
В Приморье депутата заподозрили во взятке

В Приморье депутата заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей другому депутату

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на депутата муниципального комитета Славянского городского поселения, он обвиняется в даче другому депутату взятки в 300 тысяч рублей за голосование за него на предстоящих выборах председателя муниципального комитета, сообщает региональное СУСК РФ.
"Руководителем следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.
Роман Коваль - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 13:02
Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
По версии следствия, 29 сентября 2021 года фигурант, являющийся депутатом муниципального комитета, передал другому депутату того же поселения часть взятки в сумме 300 тысяч рублей.
"Деньги являлись частью от общей суммы взятки в 500 тысяч рублей и передавались за голосование последней в пользу подозреваемого на предстоящих выборах председателя муниципального комитета Славянского городского поселения. Передача денежных средств происходила под наблюдением сотрудников ФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия", - сообщает следствие.
 
ПроисшествияПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния