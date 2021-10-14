https://ria.ru/20211014/voronezh-1754539176.html
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом"
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 14.10.2021
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом"
Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса с "Камазом" в микрорайоне Придонской Воронежа, сообщает в четверг ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:55
2021-10-14T12:55
2021-10-14T15:48
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса с "Камазом" в микрорайоне Придонской Воронежа, сообщает в четверг ГУМВД по региону."Сегодня примерно в 11 часов 40 минут у дома №9Г по улице 232-й Стрелковой Дивизии г. Воронежа, по предварительным данным, произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ (маршрут 17) и автомобиля "Камаз", - говорится в сообщении.По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение с ним.В медучреждение доставлены водитель автобуса, а также два пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девочка, добавили в полицейском главке.
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происшествия, воронеж
12:55 14.10.2021 (обновлено: 15:48 14.10.2021)
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом"
В Воронеже три человека пострадали в ДТП при столкновении автобуса с "Камазом"
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости.
Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса с "Камазом" в микрорайоне Придонской Воронежа
, сообщает в четверг ГУМВД по региону.
"Сегодня примерно в 11 часов 40 минут у дома №9Г по улице 232-й Стрелковой Дивизии г. Воронежа, по предварительным данным, произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ (маршрут 17) и автомобиля "Камаз", - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение с ним.
В медучреждение доставлены водитель автобуса, а также два пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девочка, добавили в полицейском главке.