https://ria.ru/20211014/voronezh-1754539176.html

В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом"

В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 14.10.2021

В Воронеже три человека пострадали в ДТП с "Камазом"

Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса с "Камазом" в микрорайоне Придонской Воронежа, сообщает в четверг ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:55

2021-10-14T12:55

2021-10-14T15:48

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса с "Камазом" в микрорайоне Придонской Воронежа, сообщает в четверг ГУМВД по региону."Сегодня примерно в 11 часов 40 минут у дома №9Г по улице 232-й Стрелковой Дивизии г. Воронежа, по предварительным данным, произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ (маршрут 17) и автомобиля "Камаз", - говорится в сообщении.По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение с ним.В медучреждение доставлены водитель автобуса, а также два пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девочка, добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20211013/video-1754382407.html

воронеж

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2021

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происшествия, воронеж