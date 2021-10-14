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Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов
Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов - РИА Новости, 14.10.2021
Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов
Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:38
2021-10-14T16:14
экономика
владимир путин
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.
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экономика, владимир путин, россия, новости - туризм
15:38 14.10.2021 (обновлено: 16:14 14.10.2021)
 
Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов

Россия в 2021 году вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объём вкладываемых средств составит 255 миллионов долларов", - сказал Путин на открытии Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.
По его словам, за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.
 
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