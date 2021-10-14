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Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов
Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов - РИА Новости, 14.10.2021
Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов
Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:38
2021-10-14T15:38
2021-10-14T16:14
экономика
владимир путин
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, владимир путин, россия, новости - туризм
15:38 14.10.2021 (обновлено: 16:14 14.10.2021)
Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов
Россия в 2021 году вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов