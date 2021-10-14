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Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов

Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов - РИА Новости, 14.10.2021

Россия вложит в авиаинфраструктуру 255 миллионов долларов

Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:38

2021-10-14T15:38

2021-10-14T16:14

экономика

владимир путин

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, новости - туризм