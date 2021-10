https://ria.ru/20211014/video-1754581433.html

Deep Purple выпустили клип на песню "7 And 7 Is" из нового альбома

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple опубликовали на YouTube клип на кавер песни "7 and 7 Is", созданной в 1960-х годах музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли.В ролик вошли кадры из студии. На них монстры рока бодро исполняют легендарную композицию Ли, несмотря на то, что все уже находятся в годах. Барабанщик Иэн Пэйс в свои 73 года уверенно отбивает сложный ритм, а клавишник Дон Эйри и гитарист Стив Морс удивляют техничными партиями. В отличной форме находится и вокалист Иэн Гиллан. И хотя ему в августе исполнилось 76 лет, его голос звучит так же звонко, как почти 50 лет назад, когда Deep Purple стали популярнейшей рок-группой в мире по количеству проданных пластинок. Песня "7 and 7 Is" войдет в предстоящий альбом каверов "Turning to Crime" — первый такого рода в дискографии рокеров. Всего в сборнике будет 12 хитов. Среди них, например, "Watching the River Flow" Боба Дилана, "White Room" группы Cream, "Oh Well" рокеров из Fleetwood Mac и другие.Релиз "Turning to Crime" состоится 26 ноября.

