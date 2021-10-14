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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/video-1754581433.html
Deep Purple выпустили клип на песню "7 And 7 Is" из нового альбома
Deep Purple выпустили клип на песню "7 And 7 Is" из нового альбома - РИА Новости, 14.10.2021
Deep Purple выпустили клип на песню "7 And 7 Is" из нового альбома
Участники британской рок-группы Deep Purple опубликовали на YouTube клип на кавер песни "7 and 7 Is", созданной в 1960-х годах... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:19
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культура
deep purple
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боб дилан (роберт циммерман)
youtube
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple опубликовали на YouTube клип на кавер песни "7 and 7 Is", созданной в 1960-х годах музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли.В ролик вошли кадры из студии. На них монстры рока бодро исполняют легендарную композицию Ли, несмотря на то, что все уже находятся в годах. Барабанщик Иэн Пэйс в свои 73 года уверенно отбивает сложный ритм, а клавишник Дон Эйри и гитарист Стив Морс удивляют техничными партиями. В отличной форме находится и вокалист Иэн Гиллан. И хотя ему в августе исполнилось 76 лет, его голос звучит так же звонко, как почти 50 лет назад, когда Deep Purple стали популярнейшей рок-группой в мире по количеству проданных пластинок. Песня "7 and 7 Is" войдет в предстоящий альбом каверов "Turning to Crime" — первый такого рода в дискографии рокеров. Всего в сборнике будет 12 хитов. Среди них, например, "Watching the River Flow" Боба Дилана, "White Room" группы Cream, "Oh Well" рокеров из Fleetwood Mac и другие.Релиз "Turning to Crime" состоится 26 ноября.
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deep purple, новости культуры, музыка, боб дилан (роберт циммерман), youtube, иэн гиллан
16:19 14.10.2021
 
Deep Purple выпустили клип на песню "7 And 7 Is" из нового альбома

Легенды рока представили музыкальное видео на YouTube

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple опубликовали на YouTube клип на кавер песни "7 and 7 Is", созданной в 1960-х годах музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли.
В ролик вошли кадры из студии. На них монстры рока бодро исполняют легендарную композицию Ли, несмотря на то, что все уже находятся в годах. Барабанщик Иэн Пэйс в свои 73 года уверенно отбивает сложный ритм, а клавишник Дон Эйри и гитарист Стив Морс удивляют техничными партиями.
В отличной форме находится и вокалист Иэн Гиллан. И хотя ему в августе исполнилось 76 лет, его голос звучит так же звонко, как почти 50 лет назад, когда Deep Purple стали популярнейшей рок-группой в мире по количеству проданных пластинок.
Песня "7 and 7 Is" войдет в предстоящий альбом каверов "Turning to Crime" — первый такого рода в дискографии рокеров. Всего в сборнике будет 12 хитов. Среди них, например, "Watching the River Flow" Боба Дилана, "White Room" группы Cream, "Oh Well" рокеров из Fleetwood Mac и другие.
Релиз "Turning to Crime" состоится 26 ноября.
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КультураDeep PurpleНовости культурыМузыкаБоб Дилан (Роберт Циммерман)YouTubeИэн Гиллан
 
 
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