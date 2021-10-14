https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754545546.html

Песков назвал отказ от вакцинации от COVID-19 безответственным

Песков назвал отказ от вакцинации от COVID-19 безответственным - РИА Новости, 14.10.2021

Песков назвал отказ от вакцинации от COVID-19 безответственным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до тех пор, пока врачи справляются с потоком пациентов с COVID-19, чрезвычайные меры приниматься не РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:17

2021-10-14T13:17

2021-10-14T16:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

дмитрий песков

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до тех пор, пока врачи справляются с потоком пациентов с COVID-19, чрезвычайные меры приниматься не будут."Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинированная", — подчеркнул Песков.Он добавил, что за два года в России удалось наработать опыт в этой сфере. В тех регионах, где ситуация приближается к критической, властям приходится принимать иные решения.При этом представитель Кремля добавил, что считает отказ от вакцинации против коронавируса на фоне роста заболеваемости крайне опасным."Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает", — ответил Песков на вопрос, какой в Кремле видят выход из ситуации на фоне роста статистки по смертности от коронавируса.За минувшие сутки в России зафиксировали антирекорды по распространению коронавирусной инфекции и смертности. Число новых случаев COVID-19 составило 31 299, жертвами болезни стали 986 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980, скончались 220 315 человек, выздоровели 6 937 756 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 240 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html

https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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