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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754527521.html
Выполнение плана вакцинации от гриппа в Подмосковье превысило 25%
Выполнение плана вакцинации от гриппа в Подмосковье превысило 25% - РИА Новости, 14.10.2021
Выполнение плана вакцинации от гриппа в Подмосковье превысило 25%
План по вакцинации от гриппа на территории Московской области выполнен на 27%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:09
2021-10-14T12:09
новости подмосковья
грипп
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. План по вакцинации от гриппа на территории Московской области выполнен на 27%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Ранее власти Московской области сообщали о начале масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планировалось привить 4,5 миллиона человек. Вакцинация проводится современные отечественные вакцинами "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс квадри", "Гриппол плюс"."В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали более 1,2 миллиона человек, из них более 280 тысяч – дети", - приводятся слова главы ведомства Светланы СтригунковойДля того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или сделать прививку без записи в мобильном комплексе. Терапевт или педиатр проведет осмотр, и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике. Подробная информация на сайте.
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грипп, московская область (подмосковье), светлана стригункова
12:09 14.10.2021
 

Выполнение плана вакцинации от гриппа в Подмосковье превысило 25%

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. План по вакцинации от гриппа на территории Московской области выполнен на 27%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Ранее власти Московской области сообщали о начале масштабная вакцинация от гриппа в ходе которой планировалось привить 4,5 миллиона человек. Вакцинация проводится современные отечественные вакцинами "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс квадри", "Гриппол плюс".
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"В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали более 1,2 миллиона человек, из них более 280 тысяч – дети", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой
Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или сделать прививку без записи в мобильном комплексе. Терапевт или педиатр проведет осмотр, и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике. Подробная информация на сайте.
 
Новости ПодмосковьяГриппМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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