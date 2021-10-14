https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754494587.html
В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19
В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19
Женщина в Австралии под видом врача выписала 600 фиктивных справок об освобождении от прививок от COVID-19, ей грозит штраф на 10 тысяч долларов или лишение... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:19
2021-10-14T09:19
2021-10-14T09:22
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
австралия
квинсленд
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Женщина в Австралии под видом врача выписала 600 фиктивных справок об освобождении от прививок от COVID-19, ей грозит штраф на 10 тысяч долларов или лишение свободы, сообщил в четверг телеканал ABC.Полиция арестовала лжеврача, 45-летнюю жительницу штата Квинсленд, не имеющую сертификата на врачебную практику. Однако, как отмечает ABC, сама она не признает, что делала что-то не так. Телеканал приводит слова инспектора полиции о том, что задержанная считает себя в праве выдавать такие сертификаты, поскольку выступает против обязательной вакцинации от COVID-19.Теперь полиция занята тем, чтобы выявить тех, кто получил такие фиктивные справки по всей Австралии. Суд над задержанной намечен на 28 октября.
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в мире, вакцинация, австралия, квинсленд, коронавирус covid-19
09:19 14.10.2021 (обновлено: 09:22 14.10.2021)
В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19
В Австралии арестовали противницу вакцинации, выдавшую 600 отводов от прививок от COVID-19