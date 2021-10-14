https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754494587.html

В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19

В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

В Австралии лжеврач выдала 600 отводов от прививки от COVID-19

Женщина в Австралии под видом врача выписала 600 фиктивных справок об освобождении от прививок от COVID-19, ей грозит штраф на 10 тысяч долларов или лишение... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:19

2021-10-14T09:19

2021-10-14T09:22

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

австралия

квинсленд

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Женщина в Австралии под видом врача выписала 600 фиктивных справок об освобождении от прививок от COVID-19, ей грозит штраф на 10 тысяч долларов или лишение свободы, сообщил в четверг телеканал ABC.Полиция арестовала лжеврача, 45-летнюю жительницу штата Квинсленд, не имеющую сертификата на врачебную практику. Однако, как отмечает ABC, сама она не признает, что делала что-то не так. Телеканал приводит слова инспектора полиции о том, что задержанная считает себя в праве выдавать такие сертификаты, поскольку выступает против обязательной вакцинации от COVID-19.Теперь полиция занята тем, чтобы выявить тех, кто получил такие фиктивные справки по всей Австралии. Суд над задержанной намечен на 28 октября.

австралия

квинсленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, австралия, квинсленд, коронавирус covid-19