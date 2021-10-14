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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754492839.html
В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19
В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19
Роспотребнадзор обязал ряд организаций Пермского края привить 80% своих сотрудников до 1 декабря 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:02
2021-10-14T09:02
распространение коронавируса
общество
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор обязал ряд организаций Пермского края привить 80% своих сотрудников до 1 декабря 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте регионального ведомства."В срок до 1 декабря 2021 года предусмотрено проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива", - указано в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованном на сайте управления.Уточняется, что при этом учитываются сотрудники, переболевшие коронавирусом не более 6 месяцев назад.Обязательная вакцинация затрагивает сотрудников сфер: торговли, образования, культуры, спорта, общественного питания, транспортной сферы, ЖКХ, развлекательных центров и других. Сейчас в документ добавлены также компании, занимающиеся организацией отдыха для детей и подростков.Ранее до 15 сентября руководству части предприятий Пермского края необходимо было обеспечить вакцинацию не менее 60% работников, занятых в соответствующих сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению. К середине октября в Роспотребнадзор поступили данные об иммунизации от 1756 хозяйствующих субъектов, из них только в 1395 достигнут нормативный уровень охвата прививками в 60%.В Пермском крае с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 107 тысяч человек, более пяти тысяч жителей скончались.
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общество, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:02 14.10.2021
 
В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19

Роспотребнадзор Пермского края обязал ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор обязал ряд организаций Пермского края привить 80% своих сотрудников до 1 декабря 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте регионального ведомства.
"В срок до 1 декабря 2021 года предусмотрено проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива", - указано в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованном на сайте управления.
Уточняется, что при этом учитываются сотрудники, переболевшие коронавирусом не более 6 месяцев назад.
Обязательная вакцинация затрагивает сотрудников сфер: торговли, образования, культуры, спорта, общественного питания, транспортной сферы, ЖКХ, развлекательных центров и других. Сейчас в документ добавлены также компании, занимающиеся организацией отдыха для детей и подростков.
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В Пермском крае с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 107 тысяч человек, более пяти тысяч жителей скончались.
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