https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754492839.html

В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19

В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

В Пермском крае обязали ряд предприятий привить 80% сотрудников от COVID-19

Роспотребнадзор обязал ряд организаций Пермского края привить 80% своих сотрудников до 1 декабря 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:02

2021-10-14T09:02

2021-10-14T09:02

распространение коронавируса

общество

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор обязал ряд организаций Пермского края привить 80% своих сотрудников до 1 декабря 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте регионального ведомства."В срок до 1 декабря 2021 года предусмотрено проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива", - указано в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованном на сайте управления.Уточняется, что при этом учитываются сотрудники, переболевшие коронавирусом не более 6 месяцев назад.Обязательная вакцинация затрагивает сотрудников сфер: торговли, образования, культуры, спорта, общественного питания, транспортной сферы, ЖКХ, развлекательных центров и других. Сейчас в документ добавлены также компании, занимающиеся организацией отдыха для детей и подростков.Ранее до 15 сентября руководству части предприятий Пермского края необходимо было обеспечить вакцинацию не менее 60% работников, занятых в соответствующих сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению. К середине октября в Роспотребнадзор поступили данные об иммунизации от 1756 хозяйствующих субъектов, из них только в 1395 достигнут нормативный уровень охвата прививками в 60%.В Пермском крае с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 107 тысяч человек, более пяти тысяч жителей скончались.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754034208.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии