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В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан - РИА Новости, 14.10.2021
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан
Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T06:38
2021-10-14T06:38
2021-10-14T06:53
общество
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года. В июле ведомство определило категории граждан для обязательной вакцинации. К ним относятся граждане, которые сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Летом планировалось, что к середине сентября охват прививками против новой коронавирусной инфекции должен достигнуть не менее 60 % от общей численности указанных категорий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
06:38 14.10.2021 (обновлено: 06:53 14.10.2021)
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан до 80 процентов