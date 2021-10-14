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В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан - РИА Новости, 14.10.2021
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан
Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T06:38
2021-10-14T06:53
общество
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года. В июле ведомство определило категории граждан для обязательной вакцинации. К ним относятся граждане, которые сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Летом планировалось, что к середине сентября охват прививками против новой коронавирусной инфекции должен достигнуть не менее 60 % от общей численности указанных категорий.
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общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
06:38 14.10.2021 (обновлено: 06:53 14.10.2021)
 
В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан

В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан до 80 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
"Подписаны изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю <…>, согласно которым к 15 декабря 2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80,0% от общей численности", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года. В июле ведомство определило категории граждан для обязательной вакцинации. К ним относятся граждане, которые сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Летом планировалось, что к середине сентября охват прививками против новой коронавирусной инфекции должен достигнуть не менее 60 % от общей численности указанных категорий.
 
ОбществоКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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