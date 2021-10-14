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В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан

В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан - РИА Новости, 14.10.2021

В Красноярском крае увеличат охват вакцинацией отдельных категорий граждан

Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T06:38

2021-10-14T06:38

2021-10-14T06:53

общество

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Охват вакцинацией отдельных категорий граждан в Красноярском крае должен быть увеличен к декабрю до 80 процентов, сообщается на официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года. В июле ведомство определило категории граждан для обязательной вакцинации. К ним относятся граждане, которые сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Летом планировалось, что к середине сентября охват прививками против новой коронавирусной инфекции должен достигнуть не менее 60 % от общей численности указанных категорий.

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии