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В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса
В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса
Со следующей недели будут разыграны 10 квартир для вакцинированных от коронавируса в течение пяти недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:16
2021-10-14T21:16
2021-10-14T22:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
сергей собянин
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Москва, 14 окт - РИА Новости. Со следующей недели будут разыграны 10 квартир для вакцинированных от коронавируса в течение пяти недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."Во вторник приняли решение, что по желанию человеку будем выплачивать по 10 тысяч (вакцинированным - ред.), пожилым людям может это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку - то есть это еще один стимул", отметил Собянин.
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здоровье - общество, москва, сергей собянин
21:16 14.10.2021 (обновлено: 22:26 14.10.2021)
В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса
Собянин рассказал о розыгрыше десяти квартир среди привившихся от COVID-19