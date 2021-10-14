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В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса

В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса

Со следующей недели будут разыграны 10 квартир для вакцинированных от коронавируса в течение пяти недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:16

2021-10-14T21:16

2021-10-14T22:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

сергей собянин

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Москва, 14 окт - РИА Новости. Со следующей недели будут разыграны 10 квартир для вакцинированных от коронавируса в течение пяти недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."Во вторник приняли решение, что по желанию человеку будем выплачивать по 10 тысяч (вакцинированным - ред.), пожилым людям может это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку - то есть это еще один стимул", отметил Собянин.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, сергей собянин