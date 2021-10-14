https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754595193.html

Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы

Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы - РИА Новости, 14.10.2021

Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы

В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:34

2021-10-14T16:34

2021-10-14T17:04

распространение коронавируса

аргентина

astrazeneca

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций."Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", — говорится в сообщении фонда в Twitter.Там добавили, что отличный результат также показало сочетание AstraZeneca/"Спутник Лайт".Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера показывает эффективность до 83% против заражения штаммом дельта и более 94% — против госпитализации. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754498645.html

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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