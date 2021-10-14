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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754595193.html
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы - РИА Новости, 14.10.2021
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы
В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:34
2021-10-14T17:04
распространение коронавируса
аргентина
astrazeneca
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций."Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", — говорится в сообщении фонда в Twitter.Там добавили, что отличный результат также показало сочетание AstraZeneca/"Спутник Лайт".Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера показывает эффективность до 83% против заражения штаммом дельта и более 94% — против госпитализации. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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аргентина, astrazeneca , российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
16:34 14.10.2021 (обновлено: 17:04 14.10.2021)
 
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы

Исследования в Аргентине показали усиление иммунного ответа от "Спутника Лайт" как бустера

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в руке медика
Ампула препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт в руке медика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций.
"Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", — говорится в сообщении фонда в Twitter.
Там добавили, что отличный результат также показало сочетание AstraZeneca/"Спутник Лайт".
Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера показывает эффективность до 83% против заражения штаммом дельта и более 94% — против госпитализации. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.
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Вчера, 09:53Распространение коронавируса
Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna
Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
Распространение коронавирусаАргентинаAstraZenecaРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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