16:34 14.10.2021 (обновлено: 17:04 14.10.2021)
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы
Исследования в Аргентине показали усиление иммунного ответа от "Спутника Лайт" как бустера
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в руке медика
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций.
"Спутник Лайт" (первая часть вакцины "Спутник V") и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", — говорится в сообщении фонда в Twitter.
BREAKING | RDIF: World's 1st combo study in Argentina, supported by RDIF, showed that Sputnik Light (1st shot of #SputnikV) & Moderna vaccines helped other vaccines as 2nd shots/boosters by inducing stronger immune response vs #COVID. AZ/Sputnik Light combo showed great results. pic.twitter.com/zupkVoQLFV— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 14, 2021
Там добавили, что отличный результат также показало сочетание AstraZeneca/"Спутник Лайт".
Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера показывает эффективность до 83% против заражения штаммом дельта и более 94% — против госпитализации. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.
Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.