https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754583375.html

В Белоруссии допустили расширение перечня вакцин от COVID-19

В Белоруссии допустили расширение перечня вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

В Белоруссии допустили расширение перечня вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич не исключает расширение перечня применяемых в стране вакцин от нового коронавируса, отметив при этом, что для РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:47

2021-10-14T15:47

2021-10-14T15:47

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вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич не исключает расширение перечня применяемых в стране вакцин от нового коронавируса, отметив при этом, что для удовлетворения спроса хватает и существующего предложения."Сейчас стоимость вакцин на рынке в той же системе COVAX уменьшается. Возможно, мы можем рассматривать в дальнейшем и расширение этого спектра вакцин с точки зрения стоимостных параметров. Существующих предложений по вакцинам вполне достаточно, чтобы перекрыть все возможные эпидемиологические пути", - приводит слова Пиневича агентство Sputnik в четверг.По его словам, в Белоруссии могут появиться новые виды вакцин от COVID-19, но и существующего предложения достаточно для удовлетворения спроса. Министр уточнил, что в Белоруссии используют как инактивированные, так и векторные вакцины - используются российские и китайский препараты, а произведенные в Европе отсутствуют.Ранее министр говорил, что Белоруссия не исключает возможность закупки вакцины Pfizer, ведутся соответствующие переговоры, но окончательное решение будет зависеть от числа желающих привиться этим препаратом.Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российским "Спутником V" и "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210508/sputnik-1731501251.html

https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-1745477091.html

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общество, белоруссия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"