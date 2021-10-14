https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754515502.html

Россия и Венгрия обсудили строительство завода по производству "Спутника V"

Россия и Венгрия обсудили строительство завода по производству "Спутника V" - РИА Новости, 14.10.2021

Россия и Венгрия обсудили строительство завода по производству "Спутника V"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили вопросы... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:22

2021-10-14T11:22

2021-10-14T13:22

венгрия

здоровье - общество

михаил мурашко

петер сийярто

россия

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили вопросы строительства в стране завода по производству российской вакцины "Спутник V", а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России."Отдельно министры обсудили строительство завода в Венгрии по производству российской вакцины "Спутник V", а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.Глава МИД Венгрии сообщил, что миллион жителей защитили свое здоровье, сделав прививку от COVID-19, сообщил журналистам Мурашко."Господин министр Сийярто подтвердил, что миллион провакцинированных жителей Венгрии получили надежную защиту своего здоровья", - сказал Мурашко.Он отметил, что вакцина "Спутник V" считается самой эффективной в стране.Стороны также обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и развитие торгово-экономических связей России и Венгрии в различных наукоемких отраслях, включая кооперацию в области энергетики, промышленности, транспорта, строительства, уточнили в пресс-службе. -0-

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754484666.html

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венгрия, здоровье - общество, михаил мурашко, петер сийярто, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"