https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754498645.html

Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna

Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna - РИА Новости, 14.10.2021

Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna

Бустерная доза вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson обеспечивает меньшее количество антител, чем препараты компаний Pfizer и Moderna, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:53

2021-10-14T09:53

2021-10-14T09:53

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Бустерная доза вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson обеспечивает меньшее количество антител, чем препараты компаний Pfizer и Moderna, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование Национальных институтов здравоохранения США.Как отмечает телеканал, целью исследования было определить преимущества и недостатки использования различных бустеров. В нем принимали участие более 450 человек, которые получили бустерные дозы одной из трех вакцин, одобренных на данный момент в США. Участники повторно прививались либо препаратами той же компании, что и во время первичной вакцинации, либо вакцинами другой компании. Ученые измеряли количество выработанных антител спустя две или четыре недели после повторной вакцинации. По данным телеканала, в настоящее время исследование еще не прошло рецензирование.Результаты исследования показали, что все бустерные вакцины повышали уровень антител. Однако ученые пришли к выводу, что у участников, которые сделали первую прививку препаратом Johnson & Johnson, бустерные дозы Pfizer или Moderna вызывали лучший иммунный ответ."Эти данные показывают, что если вакцина одобрена или разрешена в качестве бустера, она обеспечит иммунный ответ вне зависимости от того, каким препаратом была сделана первая прививка от COVID-19", - приводит телеканал слова авторов исследования.По данным телеканала, в результате исследования не было установлено никаких серьезных побочных эффектов и других симптомов заболевания, связанных с бустерными прививками.Ранее компания Johnson & Johnson провела третий этап испытаний своей вакцины, результаты которых показали, что бустерная доза, введенная спустя 56 дней после первой прививки, эффективна на 94% против легкой и средней формы COVID-19 и на 100% против тяжелой или критической формы заболевания в течение не менее 14 дней после повторной вакцинации.Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составляла 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека.

https://ria.ru/20211012/privivka-1754161978.html

https://ria.ru/20210927/vaktsiny-1751956759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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