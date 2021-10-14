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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754498645.html
Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna
Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna - РИА Новости, 14.10.2021
Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna
Бустерная доза вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson обеспечивает меньшее количество антител, чем препараты компаний Pfizer и Moderna, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:53
2021-10-14T09:53
распространение коронавируса
в мире
сша
johnson & johnson
здоровье - общество
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Бустерная доза вакцины от коронавируса компании Johnson &amp; Johnson обеспечивает меньшее количество антител, чем препараты компаний Pfizer и Moderna, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование Национальных институтов здравоохранения США.Как отмечает телеканал, целью исследования было определить преимущества и недостатки использования различных бустеров. В нем принимали участие более 450 человек, которые получили бустерные дозы одной из трех вакцин, одобренных на данный момент в США. Участники повторно прививались либо препаратами той же компании, что и во время первичной вакцинации, либо вакцинами другой компании. Ученые измеряли количество выработанных антител спустя две или четыре недели после повторной вакцинации. По данным телеканала, в настоящее время исследование еще не прошло рецензирование.Результаты исследования показали, что все бустерные вакцины повышали уровень антител. Однако ученые пришли к выводу, что у участников, которые сделали первую прививку препаратом Johnson &amp; Johnson, бустерные дозы Pfizer или Moderna вызывали лучший иммунный ответ."Эти данные показывают, что если вакцина одобрена или разрешена в качестве бустера, она обеспечит иммунный ответ вне зависимости от того, каким препаратом была сделана первая прививка от COVID-19", - приводит телеканал слова авторов исследования.По данным телеканала, в результате исследования не было установлено никаких серьезных побочных эффектов и других симптомов заболевания, связанных с бустерными прививками.Ранее компания Johnson &amp; Johnson провела третий этап испытаний своей вакцины, результаты которых показали, что бустерная доза, введенная спустя 56 дней после первой прививки, эффективна на 94% против легкой и средней формы COVID-19 и на 100% против тяжелой или критической формы заболевания в течение не менее 14 дней после повторной вакцинации.Johnson &amp; Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составляла 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson &amp; Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека.
https://ria.ru/20211012/privivka-1754161978.html
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в мире, сша, johnson & johnson, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:53 14.10.2021
 
Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna

Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson оказалась менее эффективной, чем Pfizer и Moderna

© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Бустерная доза вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson обеспечивает меньшее количество антител, чем препараты компаний Pfizer и Moderna, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование Национальных институтов здравоохранения США.
Как отмечает телеканал, целью исследования было определить преимущества и недостатки использования различных бустеров. В нем принимали участие более 450 человек, которые получили бустерные дозы одной из трех вакцин, одобренных на данный момент в США. Участники повторно прививались либо препаратами той же компании, что и во время первичной вакцинации, либо вакцинами другой компании. Ученые измеряли количество выработанных антител спустя две или четыре недели после повторной вакцинации. По данным телеканала, в настоящее время исследование еще не прошло рецензирование.
Результаты исследования показали, что все бустерные вакцины повышали уровень антител. Однако ученые пришли к выводу, что у участников, которые сделали первую прививку препаратом Johnson & Johnson, бустерные дозы Pfizer или Moderna вызывали лучший иммунный ответ.
"Эти данные показывают, что если вакцина одобрена или разрешена в качестве бустера, она обеспечит иммунный ответ вне зависимости от того, каким препаратом была сделана первая прививка от COVID-19", - приводит телеканал слова авторов исследования.
По данным телеканала, в результате исследования не было установлено никаких серьезных побочных эффектов и других симптомов заболевания, связанных с бустерными прививками.
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12 октября, 11:40Распространение коронавируса
Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса
Ранее компания Johnson & Johnson провела третий этап испытаний своей вакцины, результаты которых показали, что бустерная доза, введенная спустя 56 дней после первой прививки, эффективна на 94% против легкой и средней формы COVID-19 и на 100% против тяжелой или критической формы заболевания в течение не менее 14 дней после повторной вакцинации.
Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составляла 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.
Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека.
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