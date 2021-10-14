https://ria.ru/20211014/uyazvimost-1754566868.html
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую уязвимость в Windows
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую уязвимость в Windows - РИА Новости, 14.10.2021
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую уязвимость в Windows
"Лаборатория Касперского" выявила новую уязвимость в операционной системе (ОС) Windows, которая на данный момент уже устранена, сообщила компания. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:40
2021-10-14T14:40
2021-10-14T14:40
технологии
лаборатория касперского
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" выявила новую уязвимость в операционной системе (ОС) Windows, которая на данный момент уже устранена, сообщила компания."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый эксплойт нулевого дня для ОС Windows. В настоящий момент уязвимость CVE-2021-40449 закрыта: исправление для нее выпущено 12 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что эксплойт нулевого дня - это код или программа, написанные специально для использования уязвимости, о которой еще не знает разработчик и не имеет возможности ее устранить. По словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Бориса Ларина, в компании несколько лет наблюдают рост интереса злоумышленников к поиску и использованию уязвимостей нулевого дня, которые могут представлять серьезную угрозу для организаций. Однако, как отмечает Ларин, такие зловреды имеют схожие черты и принципы работы, что помогает отражать их атаки, если отслеживать обновления аналитических данных об угрозах и устанавливать "защитные решения, которые умеют проактивно выявлять ранее неизвестное вредоносное ПО".Согласно предположениям исследователей, за данной атакой, как и за серией атак на Microsoft в конце лета текущего года, предотвратить которые позволили защитные решения "Лаборатории Касперского", стоит кибергруппа IronHusky, действующая минимум с 2012 года.Для того, чтобы защитить организацию, эксперты советуют в кратчайшие сроки обновить OC Windows и в дальнейшем делать это регулярно, использовать надежные защитные решения, а также установить EDR-решение, которое позволит своевременно обнаруживать сложные угрозы, проводить расследование и реагировать на инциденты.
https://ria.ru/20210115/windows-1593178743.html
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технологии, лаборатория касперского, microsoft corporation, windows
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую уязвимость в Windows
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую уязвимость в операционной системе Windows
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
"Лаборатория Касперского
" выявила новую уязвимость в операционной системе (ОС) Windows
, которая на данный момент уже устранена, сообщила компания.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый эксплойт нулевого дня для ОС Windows. В настоящий момент уязвимость CVE-2021-40449 закрыта: исправление для нее выпущено 12 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эксплойт нулевого дня - это код или программа, написанные специально для использования уязвимости, о которой еще не знает разработчик и не имеет возможности ее устранить. По словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Бориса Ларина, в компании несколько лет наблюдают рост интереса злоумышленников к поиску и использованию уязвимостей нулевого дня, которые могут представлять серьезную угрозу для организаций. Однако, как отмечает Ларин, такие зловреды имеют схожие черты и принципы работы, что помогает отражать их атаки, если отслеживать обновления аналитических данных об угрозах и устанавливать "защитные решения, которые умеют проактивно выявлять ранее неизвестное вредоносное ПО".
Согласно предположениям исследователей, за данной атакой, как и за серией атак на Microsoft
в конце лета текущего года, предотвратить которые позволили защитные решения "Лаборатории Касперского", стоит кибергруппа IronHusky, действующая минимум с 2012 года.
Для того, чтобы защитить организацию, эксперты советуют в кратчайшие сроки обновить OC Windows и в дальнейшем делать это регулярно, использовать надежные защитные решения, а также установить EDR-решение, которое позволит своевременно обнаруживать сложные угрозы, проводить расследование и реагировать на инциденты.