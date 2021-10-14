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Путин рассказал о работе по улучшению условий для женщин с детьми
Путин рассказал о работе по улучшению условий для женщин с детьми - РИА Новости, 14.10.2021
Путин рассказал о работе по улучшению условий для женщин с детьми
Российские власти ведут последовательную работу по созданию условий для женщин, которые после рождения ребёнка планируют заняться собственной карьерой, заявил... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:33
2021-10-14T13:33
общество
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Российские власти ведут последовательную работу по созданию условий для женщин, которые после рождения ребёнка планируют заняться собственной карьерой, заявил президент страны Владимир Путин."Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором - либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - сказал Путин в своём выступлении на Евразийском женском форуме.Он добавил, что в России действуют программы подготовки и повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, а семьям с детьми, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, оказывается помощь. Также власти уже сделали многое для повышения доступности мест в детских садах и яслях."Конечно, ещё больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи", - сказал президент РФ.
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общество, владимир путин, россия
13:33 14.10.2021
 
Путин рассказал о работе по улучшению условий для женщин с детьми

Путин: власти ведут последовательную работу по созданию условий для женщин с детьми

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / inarik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Российские власти ведут последовательную работу по созданию условий для женщин, которые после рождения ребёнка планируют заняться собственной карьерой, заявил президент страны Владимир Путин.
"Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором - либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - сказал Путин в своём выступлении на Евразийском женском форуме.
Он добавил, что в России действуют программы подготовки и повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, а семьям с детьми, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, оказывается помощь. Также власти уже сделали многое для повышения доступности мест в детских садах и яслях.
"Конечно, ещё больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи", - сказал президент РФ.
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