https://ria.ru/20211014/usloviya-1754481802.html

Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия

Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия

Власти РФ не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:08

2021-10-14T03:08

2021-10-14T03:08

владимир путин

алексей навальный

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти РФ не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном."Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.По его словам, кроме этого гражданина есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. "Мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211014/intervyu-1754481543.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, алексей навальный, россия