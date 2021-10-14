https://ria.ru/20211014/usloviya-1754481802.html
Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия - РИА Новости, 14.10.2021
Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
Власти РФ не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:08
2021-10-14T03:08
2021-10-14T03:08
владимир путин
алексей навальный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754063617_0:179:3166:1960_1920x0_80_0_0_b42c2254ff026b4c93109c5b3e9d593c.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти РФ не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном."Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.По его словам, кроме этого гражданина есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. "Мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211014/intervyu-1754481543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754063617_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_e7851737400a3cd14ea88539159b39c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, алексей навальный, россия
Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
Президент Путин заявил, что Россия никого не собираемся ставить в эксклюзивные условия