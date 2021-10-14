https://ria.ru/20211014/unifikatsiya-1754569091.html
Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности
Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности - РИА Новости, 14.10.2021
Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности
Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести унификацию углеродной отчетности в рамках Евразийского экономического союза. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:46
2021-10-14T14:46
2021-10-14T15:27
евразийский экономический союз
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести унификацию углеродной отчетности в рамках Евразийского экономического союза."В России в настоящее время предпринимаются активные усилия по снижению углеродоемкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию зеленой энергетики. Мы предлагаем в рамках ЕврАзЭс начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеводных источников энергии, конечно, включая такие, как атомная и гидроэнергетика", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.
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евразийский экономический союз, россия, экономика, владимир путин
14:46 14.10.2021 (обновлено: 15:27 14.10.2021)
Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности
Путин предложил ЕАЭС произвести унификацию стандартов по вопросам углеродной отчетности