https://ria.ru/20211014/unifikatsiya-1754569091.html

Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности

Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности - РИА Новости, 14.10.2021

Путин предложил ЕАЭС провести унификацию углеродной отчетности

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести унификацию углеродной отчетности в рамках Евразийского экономического союза. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:46

2021-10-14T14:46

2021-10-14T15:27

евразийский экономический союз

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести унификацию углеродной отчетности в рамках Евразийского экономического союза."В России в настоящее время предпринимаются активные усилия по снижению углеродоемкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию зеленой энергетики. Мы предлагаем в рамках ЕврАзЭс начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеводных источников энергии, конечно, включая такие, как атомная и гидроэнергетика", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

россия

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2021

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евразийский экономический союз, россия, экономика, владимир путин