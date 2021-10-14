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Газовый кризис настроил британцев против властей
"Руководят ослы": британцы ополчились на власти из-за газового кризиса - РИА Новости, 14.10.2021
Газовый кризис настроил британцев против властей
Читатели британского издания The Telegraph резко высказались о властях из-за ситуации с поставками российского газа в Европу. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:07
2021-10-14T13:49
в мире
киев
москва
владимир путин
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph резко высказались о властях из-за ситуации с поставками российского газа в Европу."Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы, которым нельзя доверить даже прилавок в магазине", — написал пользователь R G M."У Путина на первом месте Россия. У нашего истеблишмента на первом месте алчность. Прежде всего — богатые, а страна пошла к черту", — добавил другой комментатор.Британцы также считают, что из-за газового кризиса Лондон начнет вкладывать еще больше в возобновляемые источники энергии, и это, уверены они, только усугубит ситуацию."Не удивляйтесь, когда Борис скажет об этом на конференции СОР26. Этот человек одержим, а поэтому опасен", — написал Jasper Derbyshire.Пользователи не забыли и о Киеве, сопротивляющемся введению в строй "Северного потока — 2"."Украина переоценила свои возможности, когда перекрыла трубопровод, навредив всей Европе. Это она потребовала у Европы выкуп, а не Россия. "Северный поток — 2" не даст Европе больше газа, как не даст больше власти и влияния Путину. Просто он исключает из цепочки Украину", — отметил один из читателей.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно держатся на высоком уровне.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии и продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, киев, москва, владимир путин, северный поток — 2, россия
13:07 14.10.2021 (обновлено: 13:49 14.10.2021)
 
"Руководят ослы": британцы ополчились на власти из-за газового кризиса

Читатели The Telegraph: у британских властей алчность на первом месте в ситуации с газом

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph резко высказались о властях из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
"Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы, которым нельзя доверить даже прилавок в магазине", — написал пользователь R G M.
"У Путина на первом месте Россия. У нашего истеблишмента на первом месте алчность. Прежде всего — богатые, а страна пошла к черту", — добавил другой комментатор.
Британцы также считают, что из-за газового кризиса Лондон начнет вкладывать еще больше в возобновляемые источники энергии, и это, уверены они, только усугубит ситуацию.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России
"Не удивляйтесь, когда Борис скажет об этом на конференции СОР26. Этот человек одержим, а поэтому опасен", — написал Jasper Derbyshire.
Пользователи не забыли и о Киеве, сопротивляющемся введению в строй "Северного потока — 2".
"Украина переоценила свои возможности, когда перекрыла трубопровод, навредив всей Европе. Это она потребовала у Европы выкуп, а не Россия. "Северный поток — 2" не даст Европе больше газа, как не даст больше власти и влияния Путину. Просто он исключает из цепочки Украину", — отметил один из читателей.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно держатся на высоком уровне.
Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии и продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Работник газовой компании Нафтогаз - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
 
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