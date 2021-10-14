https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754559007.html

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности - РИА Новости, 14.10.2021

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности

выдала Москве обвиняемого в убийстве школьницы в Коми 27 лет назад, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:09

2021-10-14T14:09

2021-10-14T16:01

в мире

сыктывкар

польша

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Варшава выдала Москве обвиняемого в убийстве школьницы в Коми 27 лет назад, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов."Компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц)", — сказал он.По версии следствия, в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан с другом задушил 14-летнюю девочку, после чего скрылся. Его объявили в международный розыск.В июне 2020 года в Польше задержали человека с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения. Его идентифицировали как Гуцана. После этого Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче.Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции, но благодаря действиям Генпрокуратуры суд счел аргументы Москвы более весомыми. Окончательное решение принял министр юстиции страны в сентябре. Гуцана доставят в Россию сотрудники ФСИН.В СК сообщили, что по каналам Интерпола Польша предоставила сведения о предъявленном преступником паспорте, фотографии, а также его дактилоскопическую карту с отпечатками пальцев, которые совпали с найденными на месте убийства в Коми. Кроме того, эксперты провели дополнительное портретное исследование, по результатам которого Гуцан и Поп — один и тот же человек.Его подельника ранее осудили по другим делам в Молдавии.

https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html

https://ria.ru/20210825/terrorizm-1747157756.html

сыктывкар

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сыктывкар, польша, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия