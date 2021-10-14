https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754559007.html
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности - РИА Новости, 14.10.2021
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности
выдала Москве обвиняемого в убийстве школьницы в Коми 27 лет назад, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:09
2021-10-14T14:09
2021-10-14T16:01
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Варшава выдала Москве обвиняемого в убийстве школьницы в Коми 27 лет назад, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов."Компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц)", — сказал он.По версии следствия, в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан с другом задушил 14-летнюю девочку, после чего скрылся. Его объявили в международный розыск.В июне 2020 года в Польше задержали человека с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения. Его идентифицировали как Гуцана. После этого Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче.Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции, но благодаря действиям Генпрокуратуры суд счел аргументы Москвы более весомыми. Окончательное решение принял министр юстиции страны в сентябре. Гуцана доставят в Россию сотрудники ФСИН.В СК сообщили, что по каналам Интерпола Польша предоставила сведения о предъявленном преступником паспорте, фотографии, а также его дактилоскопическую карту с отпечатками пальцев, которые совпали с найденными на месте убийства в Коми. Кроме того, эксперты провели дополнительное портретное исследование, по результатам которого Гуцан и Поп — один и тот же человек.Его подельника ранее осудили по другим делам в Молдавии.
https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html
https://ria.ru/20210825/terrorizm-1747157756.html
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в мире, сыктывкар, польша, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
14:09 14.10.2021 (обновлено: 16:01 14.10.2021)
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности
Польша выдала России Семена Гуцана, обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Варшава выдала Москве обвиняемого в убийстве школьницы в Коми 27 лет назад, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
"Компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию
для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР
(умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц)", — сказал он.
По версии следствия, в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре
Гуцан с другом задушил 14-летнюю девочку, после чего скрылся. Его объявили в международный розыск.
В июне 2020 года в Польше задержали человека с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения. Его идентифицировали как Гуцана. После этого Генпрокуратура
России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче.
Защита прилагала значительные усилия, чтобы поляки отказали в экстрадиции, но благодаря действиям Генпрокуратуры суд счел аргументы Москвы более весомыми.
Окончательное решение принял министр юстиции страны в сентябре. Гуцана доставят в Россию сотрудники ФСИН.
В СК сообщили, что по каналам Интерпола Польша предоставила сведения о предъявленном преступником паспорте, фотографии, а также его дактилоскопическую карту с отпечатками пальцев, которые совпали с найденными на месте убийства в Коми. Кроме того, эксперты провели дополнительное портретное исследование, по результатам которого Гуцан и Поп — один и тот же человек.
Его подельника ранее осудили по другим делам в Молдавии.