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Стали известны причины задымления в Тюмени
Стали известны причины задымления в Тюмени - РИА Новости, 14.10.2021
Стали известны причины задымления в Тюмени
Источником задымления и запаха гари в Тюмени стали природные пожары, действующие в пригороде, а также в Курганской и Свердловской областях, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:13
2021-10-14T09:13
происшествия
тюмень
тюменская область
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 14 окт - РИА Новости. Источником задымления и запаха гари в Тюмени стали природные пожары, действующие в пригороде, а также в Курганской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал "Оперштаб.Тюмень".В четверг с утра в Тюмени чувствуется устойчивый запах, в нескольких районах города наблюдается задымление различной интенсивности."Источником задымления в Тюмени 14 октября являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Вблизи города Тюмени в районе поселка Боровский почвенный (торфяной) пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы", - говорится в сообщении.За истекшие сутки в Тюменской области зарегистрировано пять природных пожаров, в том числе действует один локализованный лесной пожар.
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происшествия, тюмень, тюменская область, природные пожары в россии
09:13 14.10.2021
 
Стали известны причины задымления в Тюмени

Природные пожары в Курганской и Свердловской областях стали причиной задымления в Тюмени

© ГУМЧС России по Челябинской областиПриродные пожары в Челябинской области в июле 2021
Природные пожары в Челябинской области в июле 2021
© ГУМЧС России по Челябинской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 окт - РИА Новости. Источником задымления и запаха гари в Тюмени стали природные пожары, действующие в пригороде, а также в Курганской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал "Оперштаб.Тюмень".
В четверг с утра в Тюмени чувствуется устойчивый запах, в нескольких районах города наблюдается задымление различной интенсивности.
"Источником задымления в Тюмени 14 октября являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Вблизи города Тюмени в районе поселка Боровский почвенный (торфяной) пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы", - говорится в сообщении.
За истекшие сутки в Тюменской области зарегистрировано пять природных пожаров, в том числе действует один локализованный лесной пожар.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьПриродные пожары в России
 
 
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