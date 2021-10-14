https://ria.ru/20211014/tyumen-1754494238.html

Стали известны причины задымления в Тюмени

Стали известны причины задымления в Тюмени - РИА Новости, 14.10.2021

Стали известны причины задымления в Тюмени

Источником задымления и запаха гари в Тюмени стали природные пожары, действующие в пригороде, а также в Курганской и Свердловской областях, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:13

2021-10-14T09:13

2021-10-14T09:13

происшествия

тюмень

тюменская область

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 14 окт - РИА Новости. Источником задымления и запаха гари в Тюмени стали природные пожары, действующие в пригороде, а также в Курганской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал "Оперштаб.Тюмень".В четверг с утра в Тюмени чувствуется устойчивый запах, в нескольких районах города наблюдается задымление различной интенсивности."Источником задымления в Тюмени 14 октября являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Вблизи города Тюмени в районе поселка Боровский почвенный (торфяной) пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы", - говорится в сообщении.За истекшие сутки в Тюменской области зарегистрировано пять природных пожаров, в том числе действует один локализованный лесной пожар.

https://ria.ru/20210906/mchs-1748863757.html

тюмень

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, природные пожары в россии