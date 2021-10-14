https://ria.ru/20211014/transformatsiya-1754508755.html

Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации

Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации - РИА Новости, 14.10.2021

Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации

В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации, в которую вошли задачи, проекты и показатели в государственном управлении, здравоохранении,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:50

2021-10-14T10:50

2021-10-14T10:50

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации, в которую вошли задачи, проекты и показатели в государственном управлении, здравоохранении, образовании, городской среде, социальной и транспортной сфере, сообщил губернатор области Александр Моор.Глава региона дал старт работе XIV Тюменского цифрового форума, в рамках которого организована специализированная выставка "Инфотех-2021 с участием крупнейших отечественных компаний, представляющих IT-решения, новые сервисы и продукты."Цифровая трансформация коснется всех сфер экономики, это необходимость. Органам власти предстоит не просто фундаментально пересмотреть процессы, но и выработать новые способы и модели деятельности, опираясь на возможности сквозных цифровых технологий – искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей", – сказал Моор.В пресс-службе губернатор напомнили, что Тюменская область вошла в ТОП-10 рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации, заняв седьмое место.По итогам осмотра выставки губернатор Тюменской области сообщил, что его в первую очередь заинтересовали IT-продукты, касающиеся безопасности.Положительно Моор оценил работу тюменских школьников, которые разработали и представили на форуме виртуального помощника "Инфотех-2021"."Меня порадовали тюменские школьники – гениальные ребята, которые успевают хорошо учиться и заниматься по-настоящему взрослыми проектами. У тех продуктов, которые они делают сегодня, – гигантское будущее", – заявил губернатор.По итогам первого дня форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровой экономики "Лаборатория цифровой трансформации". Предполагается, что итогом совместной работы станет создание регионального центра применения искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20210929/proizvodstvo-1752286739.html

https://ria.ru/20210915/gospital-1750144247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор