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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211014/transformatsiya-1754508755.html
Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации
Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации - РИА Новости, 14.10.2021
Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации
В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации, в которую вошли задачи, проекты и показатели в государственном управлении, здравоохранении,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:50
2021-10-14T10:50
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации, в которую вошли задачи, проекты и показатели в государственном управлении, здравоохранении, образовании, городской среде, социальной и транспортной сфере, сообщил губернатор области Александр Моор.Глава региона дал старт работе XIV Тюменского цифрового форума, в рамках которого организована специализированная выставка "Инфотех-2021 с участием крупнейших отечественных компаний, представляющих IT-решения, новые сервисы и продукты."Цифровая трансформация коснется всех сфер экономики, это необходимость. Органам власти предстоит не просто фундаментально пересмотреть процессы, но и выработать новые способы и модели деятельности, опираясь на возможности сквозных цифровых технологий – искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей", – сказал Моор.В пресс-службе губернатор напомнили, что Тюменская область вошла в ТОП-10 рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации, заняв седьмое место.По итогам осмотра выставки губернатор Тюменской области сообщил, что его в первую очередь заинтересовали IT-продукты, касающиеся безопасности.Положительно Моор оценил работу тюменских школьников, которые разработали и представили на форуме виртуального помощника "Инфотех-2021"."Меня порадовали тюменские школьники – гениальные ребята, которые успевают хорошо учиться и заниматься по-настоящему взрослыми проектами. У тех продуктов, которые они делают сегодня, – гигантское будущее", – заявил губернатор.По итогам первого дня форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровой экономики "Лаборатория цифровой трансформации". Предполагается, что итогом совместной работы станет создание регионального центра применения искусственного интеллекта.
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александр моор
10:50 14.10.2021
 

Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации, в которую вошли задачи, проекты и показатели в государственном управлении, здравоохранении, образовании, городской среде, социальной и транспортной сфере, сообщил губернатор области Александр Моор.
Глава региона дал старт работе XIV Тюменского цифрового форума, в рамках которого организована специализированная выставка "Инфотех-2021 с участием крупнейших отечественных компаний, представляющих IT-решения, новые сервисы и продукты.
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"Цифровая трансформация коснется всех сфер экономики, это необходимость. Органам власти предстоит не просто фундаментально пересмотреть процессы, но и выработать новые способы и модели деятельности, опираясь на возможности сквозных цифровых технологий – искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей", – сказал Моор.
В пресс-службе губернатор напомнили, что Тюменская область вошла в ТОП-10 рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации, заняв седьмое место.
По итогам осмотра выставки губернатор Тюменской области сообщил, что его в первую очередь заинтересовали IT-продукты, касающиеся безопасности.
"Все компании стараются стать более современными и совершенными. Меня прежде всего заинтересовало направление сферы безопасности, мы постепенно внедряем новые решения в рамках системы "Безопасный город". Есть то, что мне кажется перспективным, это, например "База дронов" (компании Sitronics), которая покрывает достаточно большую территорию, – в режиме онлайн можно наблюдать, контролировать. Например, оценивать лесопожарную обстановку. Она позволяет делать своевременный анализ, выбор наиболее эффективной тактики тушения и локализации пожаров", – сказал глава региона.
Положительно Моор оценил работу тюменских школьников, которые разработали и представили на форуме виртуального помощника "Инфотех-2021".
"Меня порадовали тюменские школьники – гениальные ребята, которые успевают хорошо учиться и заниматься по-настоящему взрослыми проектами. У тех продуктов, которые они делают сегодня, – гигантское будущее", – заявил губернатор.
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По итогам первого дня форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровой экономики "Лаборатория цифровой трансформации". Предполагается, что итогом совместной работы станет создание регионального центра применения искусственного интеллекта.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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