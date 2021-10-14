https://ria.ru/20211014/terakt-1754610590.html

ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе

ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе - РИА Новости, 14.10.2021

ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе

УФСБ в Курганской области установила личность студента вуза, который заявлял о намерениях совершить теракт в учебном заведении, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:29

2021-10-14T17:29

2021-10-14T21:02

происшествия

курганская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_149:609:2708:2048_1920x0_80_0_0_713ec295b253e06f26c18079da376ff9.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт — РИА Новости. УФСБ в Курганской области установила личность студента вуза, который заявлял о намерениях совершить теракт в учебном заведении, сообщили в ведомстве. "Сотрудникам УФСБ студент подтвердил, что высказывал намерения совершить теракт в здании вуза, однако конкретных действий по исполнению замысла не предпринимал", — говорится в сообщении.В его квартире силовики изучили компьютер, ноутбук, мобильный телефон и социальные сети. Взрывчатых веществ, зажигательных смесей, оружия, а также признаков их приготовления и производства они не обнаружили. Никаких сведений, которые свидетельствовали бы о подготовке теракта ФСБ не получила.Со слов сокурсников, задержанный отличается замкнутостью, склонен к депрессии, периодически проявляет приступы немотивированной агрессии, в общении с преподавателями выражает эмоциональное недовольство. Также выяснилось, что во время учебы в школе он систематически подвергался издевательствам одноклассников, ему пришлось пройти курс лечения в психиатрической больнице.Студента госпитализировали в Курганскую областную психоневрологическую больницу, врачи диагностировали у него расстройство личности.

https://ria.ru/20210921/ugroza-1751137778.html

https://ria.ru/20210927/strelba-1752056431.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курганская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)