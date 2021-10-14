https://ria.ru/20211014/terakt-1754610590.html
ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе
ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе - РИА Новости, 14.10.2021
ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе
УФСБ в Курганской области установила личность студента вуза, который заявлял о намерениях совершить теракт в учебном заведении, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:29
2021-10-14T17:29
2021-10-14T21:02
происшествия
курганская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт — РИА Новости. УФСБ в Курганской области установила личность студента вуза, который заявлял о намерениях совершить теракт в учебном заведении, сообщили в ведомстве. "Сотрудникам УФСБ студент подтвердил, что высказывал намерения совершить теракт в здании вуза, однако конкретных действий по исполнению замысла не предпринимал", — говорится в сообщении.В его квартире силовики изучили компьютер, ноутбук, мобильный телефон и социальные сети. Взрывчатых веществ, зажигательных смесей, оружия, а также признаков их приготовления и производства они не обнаружили. Никаких сведений, которые свидетельствовали бы о подготовке теракта ФСБ не получила.Со слов сокурсников, задержанный отличается замкнутостью, склонен к депрессии, периодически проявляет приступы немотивированной агрессии, в общении с преподавателями выражает эмоциональное недовольство. Также выяснилось, что во время учебы в школе он систематически подвергался издевательствам одноклассников, ему пришлось пройти курс лечения в психиатрической больнице.Студента госпитализировали в Курганскую областную психоневрологическую больницу, врачи диагностировали у него расстройство личности.
https://ria.ru/20210921/ugroza-1751137778.html
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РИА Новости
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происшествия, курганская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:29 14.10.2021 (обновлено: 21:02 14.10.2021)
ФСБ вычислила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе
ФСБ установила студента, угрожавшего терактом в курганском вузе, он в психбольнице
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт — РИА Новости.
УФСБ в Курганской области
установила личность студента вуза, который заявлял о намерениях совершить теракт в учебном заведении, сообщили в ведомстве.
"Сотрудникам УФСБ студент подтвердил, что высказывал намерения совершить теракт в здании вуза, однако конкретных действий по исполнению замысла не предпринимал", — говорится в сообщении.
В его квартире силовики изучили компьютер, ноутбук, мобильный телефон и социальные сети. Взрывчатых веществ, зажигательных смесей, оружия, а также признаков их приготовления и производства они не обнаружили. Никаких сведений, которые свидетельствовали бы о подготовке теракта ФСБ не получила.
Со слов сокурсников, задержанный отличается замкнутостью, склонен к депрессии, периодически проявляет приступы немотивированной агрессии, в общении с преподавателями выражает эмоциональное недовольство. Также выяснилось, что во время учебы в школе он систематически подвергался издевательствам одноклассников, ему пришлось пройти курс лечения в психиатрической больнице.
Студента госпитализировали в Курганскую областную психоневрологическую больницу, врачи диагностировали у него расстройство личности.