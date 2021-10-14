https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754583687.html

МФЦ в Татарстане переходят на усиленный режим

МФЦ в Татарстане переходят на усиленный режим - РИА Новости, 14.10.2021

МФЦ в Татарстане переходят на усиленный режим

МФЦ в Татарстане переходят на усиленный режим работы в связи с большим количеством желающих получить QR-коды, сообщает министерство цифрового развития... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:49

2021-10-14T15:49

2021-10-14T15:49

республика татарстан

общество

казань

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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. МФЦ в Татарстане переходят на усиленный режим работы в связи с большим количеством желающих получить QR-коды, сообщает министерство цифрового развития республики.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.В связи с этим резко возрос спрос на вакцинацию и получение QR-кодов."МФЦ Татарстана переходят на усиленный режим работы в связи с повышенной нагрузкой со стороны граждан, желающих получить QR-коды и подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ", - говорится в сообщении.По информации минцифры Татарстана, в обычное время в офисы МФЦ по всей республике обращались порядка 15 тысяч человек. Только за вчерашний день эта цифра выросла до 25 тысяч человек. Если на "горячую линию" по номеру 122 обычно поступало 4 тысячи звонков, накануне за сутки их было более 20,8 тысячи.В ближайшее воскресенье, как сообщается, все офисы МФЦ будут работать с 9.00 до 15.00, но только по вопросам, связанным с госуслугами, подтверждением учетной записи и получением QR-кода. Кроме того, уже с пятницы в Казани начнут работу 30 волонтеров, которые будут помогать сотрудникам МФЦ решать технические вопросы и консультировать посетителей.

https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html

https://ria.ru/20211012/lokdaun-1754202385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань