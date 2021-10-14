https://ria.ru/20211014/sud-1754532380.html

Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах

Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах - РИА Новости, 14.10.2021

Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах

Уроженца Германии в Белоруссии будут судить за грубое нарушение общественного порядка и активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:28

2021-10-14T12:28

2021-10-14T12:28

протесты в белоруссии

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Уроженца Германии в Белоруссии будут судить за грубое нарушение общественного порядка и активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в 2020 году, рассказали РИА Новости в Следственном комитете Белоруссии.По версии следствия, события происходили в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. К делу приобщены фотоснимки, которые зафиксировали обстоятельства совершения преступлений. Кроме уроженца Германии по уголовному делу проходят еще трое минчан. Все фигуранты ранее не судимы. Им предъявлены обвинения за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта. Им грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура направила материалы в суд. До него обвиняемые заключены под стражу.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210425/zaderzhaniya-1729826284.html

https://ria.ru/20210930/ssha-1752554745.html

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минск

германия

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