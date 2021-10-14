Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах
Уроженца Германии будут судить за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году
© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Уроженца Германии в Белоруссии будут судить за грубое нарушение общественного порядка и активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в 2020 году, рассказали РИА Новости в Следственном комитете Белоруссии.
"Обвиняемый, вместе с другими гражданами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, выходил на проезжую часть и грубо нарушал общественный порядок. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта и предприятий нарушена. 39-летний уроженец Германии в ходе допроса пояснил, что двигался в "сцепке" с иными лицами по проспекту Победителей с целью избежать задержания и привлечения к ответственности", - рассказала официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.
По версии следствия, события происходили в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. К делу приобщены фотоснимки, которые зафиксировали обстоятельства совершения преступлений. Кроме уроженца Германии по уголовному делу проходят еще трое минчан. Все фигуранты ранее не судимы. Им предъявлены обвинения за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта. Им грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура направила материалы в суд. До него обвиняемые заключены под стражу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.