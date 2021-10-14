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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211014/sud-1754532380.html
Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах
Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах - РИА Новости, 14.10.2021
Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах
Уроженца Германии в Белоруссии будут судить за грубое нарушение общественного порядка и активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:28
2021-10-14T12:28
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
минск
германия
кгб белоруссии
следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Уроженца Германии в Белоруссии будут судить за грубое нарушение общественного порядка и активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в 2020 году, рассказали РИА Новости в Следственном комитете Белоруссии.По версии следствия, события происходили в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. К делу приобщены фотоснимки, которые зафиксировали обстоятельства совершения преступлений. Кроме уроженца Германии по уголовному делу проходят еще трое минчан. Все фигуранты ранее не судимы. Им предъявлены обвинения за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта. Им грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура направила материалы в суд. До него обвиняемые заключены под стражу.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210425/zaderzhaniya-1729826284.html
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в мире, белоруссия, минск, германия, кгб белоруссии, следственный комитет белоруссии
12:28 14.10.2021
 
Уроженца Германии будут судить в Минске за участие в протестах

Уроженца Германии будут судить за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Уроженца Германии в Белоруссии будут судить за грубое нарушение общественного порядка и активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в 2020 году, рассказали РИА Новости в Следственном комитете Белоруссии.
"Обвиняемый, вместе с другими гражданами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, выходил на проезжую часть и грубо нарушал общественный порядок. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта и предприятий нарушена. 39-летний уроженец Германии в ходе допроса пояснил, что двигался в "сцепке" с иными лицами по проспекту Победителей с целью избежать задержания и привлечения к ответственности", - рассказала официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 09:51Протесты в Белоруссии
В Минской области задержали 20 человек за участие в акции протеста
По версии следствия, события происходили в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. К делу приобщены фотоснимки, которые зафиксировали обстоятельства совершения преступлений. Кроме уроженца Германии по уголовному делу проходят еще трое минчан. Все фигуранты ранее не судимы. Им предъявлены обвинения за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта. Им грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура направила материалы в суд. До него обвиняемые заключены под стражу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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В США не подтвердили, что убийца сотрудника КГБ в Минске был их гражданином
 
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