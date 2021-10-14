https://ria.ru/20211014/sud-1754517382.html

Сибиряк женился на пенсионерке, которую судили за избиение его топором

Сибиряк женился на пенсионерке, которую судили за избиение его топором - РИА Новости, 14.10.2021

Сибиряк женился на пенсионерке, которую судили за избиение его топором

Томский районный суд приговорил к условному сроку заключения 67-летнюю женщину за избиение топором своего сожителя, с которым они поженились во время судебного... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:30

2021-10-14T11:30

2021-10-14T11:30

происшествия

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Томский районный суд приговорил к условному сроку заключения 67-летнюю женщину за избиение топором своего сожителя, с которым они поженились во время судебного процесса, сообщает в четверг прокуратура Томской области."Томский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 67-летней томички. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, в сентябре 2019 года после совместного распития спиртного в компании друзей женщина пришла домой к своему 38-летнему сожителю, с которым постоянно ссорилась из-за его нежелания поддерживать чистоту и порядок в квартире."Она подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи. Приехавших на вызов медиков и сотрудников полиции потерпевший попытался убедить, что травмировался самостоятельно от случайного падения. Позднее мотивы такого поведения стали понятны. В ходе судебного разбирательства мужчина сделал подсудимой предложение, и они поженились. На правах супруга он просил суд не назначать ей наказание в виде лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.В итоге суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210414/srok-1728217000.html

https://ria.ru/20200911/nevesta-1577114509.html

томская область

россия

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происшествия, томская область, россия