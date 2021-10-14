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Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука
Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука - РИА Новости, 14.10.2021
Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука
Нападавшего с луком в Норвегии, предположительно, зовут Эспен Андерсен Бротхен, сообщает издание VG. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:31
2021-10-14T16:31
2021-10-14T16:31
в мире
норвегия
дания
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нападавшего с луком в Норвегии, предположительно, зовут Эспен Андерсен Бротхен, сообщает издание VG.По данным издания, он имеет гражданство Дании, но родился в Норвегии.Отмечается, что Эспен принял ислам в 2017 году. Издание утверждает, что полицейская служба безопасности Норвегии давно знала о нем.По словам знакомых Эспена, у него были проблемы с психикой.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
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в мире, норвегия, дания, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука
Норвежское издание VG узнало имя мужчины, расстрелявшего из лука людей