https://ria.ru/20211014/strelba-1754593973.html

Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука

Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука - РИА Новости, 14.10.2021

Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука

Нападавшего с луком в Норвегии, предположительно, зовут Эспен Андерсен Бротхен, сообщает издание VG. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:31

2021-10-14T16:31

2021-10-14T16:31

в мире

норвегия

дания

нападение с луком в норвежском городе конгсберге

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нападавшего с луком в Норвегии, предположительно, зовут Эспен Андерсен Бротхен, сообщает издание VG.По данным издания, он имеет гражданство Дании, но родился в Норвегии.Отмечается, что Эспен принял ислам в 2017 году. Издание утверждает, что полицейская служба безопасности Норвегии давно знала о нем.По словам знакомых Эспена, у него были проблемы с психикой.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.

https://ria.ru/20211014/terakty-1754587952.html

норвегия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия, дания, нападение с луком в норвежском городе конгсберге