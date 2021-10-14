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Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 14.10.2021
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе
Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:41
2021-10-14T12:41
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее краевой минздрав сообщал, специалисты характеризуют его состояние как средней степени тяжести."Состояние нападавшего улучшилось, оценивается как удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ранее РИА Новости, что нападавшему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве, ему грозит пожизненный срок. Бастрыкин отметил, что состояние фигуранта позволяет проводить с ним следственные действия. Глава СК рассказал, что обвиняемый признал вину в полном объеме.
https://ria.ru/20211013/uchenitsa-1754448967.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
12:41 14.10.2021
 
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе

Источник: состояние стрелявшего в вузе Перми улучшилось до удовлетворительного

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭвакуация в Москву пострадавших при стрельбе в Перми
Эвакуация в Москву пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее краевой минздрав сообщал, специалисты характеризуют его состояние как средней степени тяжести.
Ученица прокомментировала происходящее в классе во время стрельбы возле московской школы - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 19:23
Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся
"Состояние нападавшего улучшилось, оценивается как удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ранее РИА Новости, что нападавшему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве, ему грозит пожизненный срок. Бастрыкин отметил, что состояние фигуранта позволяет проводить с ним следственные действия. Глава СК рассказал, что обвиняемый признал вину в полном объеме.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 15:02
В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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