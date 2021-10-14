https://ria.ru/20211014/strelba-1754536142.html
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 14.10.2021
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе
Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:41
2021-10-14T12:41
2021-10-14T12:41
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее краевой минздрав сообщал, специалисты характеризуют его состояние как средней степени тяжести."Состояние нападавшего улучшилось, оценивается как удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ранее РИА Новости, что нападавшему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве, ему грозит пожизненный срок. Бастрыкин отметил, что состояние фигуранта позволяет проводить с ним следственные действия. Глава СК рассказал, что обвиняемый признал вину в полном объеме.
https://ria.ru/20211013/uchenitsa-1754448967.html
https://ria.ru/20211012/strelba-1754209592.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в пермском вузе
Источник: состояние стрелявшего в вузе Перми улучшилось до удовлетворительного