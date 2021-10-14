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СМИ: США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана
СМИ: США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 14.10.2021
СМИ: США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана
Госдепартамент США планирует возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:58
2021-10-14T16:01
в мире
сша
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Госдепартамент США планирует возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства.По словам источника, точная дата пока не назначена, так как госдепартамент работает над договоренностями с соседними странами. "Госдепартамент планирует возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, чтобы помочь гражданам, резидентам США и некоторым заявителям на получение визы покинуть страну", - пишет газета.По словам чиновника, власти США планируют организовать несколько рейсов в неделю. Эвакуация будет проводиться через Катар, прибывающие из Афганистана направятся на авиабазу Аль-Удейд. Газета сообщает, что приоритет при размещении на эвакуационных рейсах будет отдаваться гражданам США, резидентам и их ближайшим родственникам.По данным госдепартамента, около 100 граждан США хотят покинуть Афганистан. Последний эвакуационный рейс вылетел из страны 11 октября, однако неизвестно, кто находился на борту этого самолета.В начале августа Талибан* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
15:58 14.10.2021 (обновлено: 16:01 14.10.2021)
 
СМИ: США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана

WSJ: США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel RuizОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel Ruiz
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Госдепартамент США планирует возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства.
По словам источника, точная дата пока не назначена, так как госдепартамент работает над договоренностями с соседними странами.
"Госдепартамент планирует возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, чтобы помочь гражданам, резидентам США и некоторым заявителям на получение визы покинуть страну", - пишет газета.
По словам чиновника, власти США планируют организовать несколько рейсов в неделю. Эвакуация будет проводиться через Катар, прибывающие из Афганистана направятся на авиабазу Аль-Удейд. Газета сообщает, что приоритет при размещении на эвакуационных рейсах будет отдаваться гражданам США, резидентам и их ближайшим родственникам.
По данным госдепартамента, около 100 граждан США хотят покинуть Афганистан. Последний эвакуационный рейс вылетел из страны 11 октября, однако неизвестно, кто находился на борту этого самолета.
В начале августа Талибан* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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13 октября, 14:55Захват власти в Афганистане талибами
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В миреСШАТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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