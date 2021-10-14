https://ria.ru/20211014/sokraschenie-1754547588.html
В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете
В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете - РИА Новости, 14.10.2021
В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких "больших сокращений" социальных статей в бюджете на следующий год нет. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:26
2021-10-14T13:26
2021-10-14T13:26
общество
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727871947_0:211:3047:1925_1920x0_80_0_0_b84862b503242da7629c6a996f9c89a1.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких "больших сокращений" социальных статей в бюджете на следующий год нет."Существуют резервы, резервы предусмотрены, поэтому в любом случае реакция на пандемийные условия, конечно же, каждый раз будет наступать незамедлительно… Там нет никакого большого сокращения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20210922/pensiya-1751238000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727871947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cf88f7f46879aa7c694114031b855de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, россия
В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете
Песков: никакого "большого сокращения" социальных статей в бюджете на 2022 год нет