https://ria.ru/20211014/sokraschenie-1754547588.html

В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете

В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете - РИА Новости, 14.10.2021

В Кремле отвергли "большие сокращения" социальных статей в бюджете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких "больших сокращений" социальных статей в бюджете на следующий год нет. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:26

2021-10-14T13:26

2021-10-14T13:26

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких "больших сокращений" социальных статей в бюджете на следующий год нет."Существуют резервы, резервы предусмотрены, поэтому в любом случае реакция на пандемийные условия, конечно же, каждый раз будет наступать незамедлительно… Там нет никакого большого сокращения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20210922/pensiya-1751238000.html

россия

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2021

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общество, дмитрий песков, россия