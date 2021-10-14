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Туризм
https://ria.ru/20211014/sochi-1754499195.html
В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее
В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее - РИА Новости, 14.10.2021
В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее
Общественный транспорт в Сочи планируют перевести на природный газ, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:59
2021-10-14T10:20
природный газ
сочи
алексей копайгородский
общественный транспорт
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Общественный транспорт в Сочи планируют перевести на природный газ, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.По мнению главы курорта, газовые моторы безопаснее для экологии, чем дизельные."Общественный транспорт Сочи планируем перевести на метан",- написал мэр.По словам главы города, в настоящее время в Сочи из 900 автобусов 103 уже работают на метане. Большее часть из них – 63 автобуса - курсируют в Лазаревском районе курорта, остальные 40 ездят между Адлером и Сочи. При этом Копайгородский высказал мнение о том, что с переводом общественного транспорта на газовый вид двигателей, потребуются аналогичные заправочные станции. Под их строительство уже выделены земельные участки. Заправки с метаном построят на улицах Яна Фабрициуса и Энергетиков."Газозаправочные станции должны быть построены уже в следующем году",- заключил мэр Сочи.В Сочи 2022-й объявлен Годом экологии, сообщал ранее Копайгородский.
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природный газ, сочи, алексей копайгородский, общественный транспорт, новости - туризм
09:59 14.10.2021 (обновлено: 10:20 14.10.2021)
 
В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее

В Сочи планируют перевести общественный транспорт на природный газ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Общественный транспорт в Сочи планируют перевести на природный газ, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.
По мнению главы курорта, газовые моторы безопаснее для экологии, чем дизельные.
"Общественный транспорт Сочи планируем перевести на метан",- написал мэр.
По словам главы города, в настоящее время в Сочи из 900 автобусов 103 уже работают на метане. Большее часть из них – 63 автобуса - курсируют в Лазаревском районе курорта, остальные 40 ездят между Адлером и Сочи. При этом Копайгородский высказал мнение о том, что с переводом общественного транспорта на газовый вид двигателей, потребуются аналогичные заправочные станции. Под их строительство уже выделены земельные участки. Заправки с метаном построят на улицах Яна Фабрициуса и Энергетиков.
"Газозаправочные станции должны быть построены уже в следующем году",- заключил мэр Сочи.
В Сочи 2022-й объявлен Годом экологии, сообщал ранее Копайгородский.
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ТуризмПриродный газСочиАлексей КопайгородскийОбщественный транспортНовости - Туризм
 
 
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