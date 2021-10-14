https://ria.ru/20211014/sochi-1754499195.html

В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее

В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее - РИА Новости, 14.10.2021

В Сочи планируют сделать общественный транспорт экологичнее

Общественный транспорт в Сочи планируют перевести на природный газ, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:59

2021-10-14T09:59

2021-10-14T10:20

природный газ

сочи

алексей копайгородский

общественный транспорт

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Общественный транспорт в Сочи планируют перевести на природный газ, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.По мнению главы курорта, газовые моторы безопаснее для экологии, чем дизельные."Общественный транспорт Сочи планируем перевести на метан",- написал мэр.По словам главы города, в настоящее время в Сочи из 900 автобусов 103 уже работают на метане. Большее часть из них – 63 автобуса - курсируют в Лазаревском районе курорта, остальные 40 ездят между Адлером и Сочи. При этом Копайгородский высказал мнение о том, что с переводом общественного транспорта на газовый вид двигателей, потребуются аналогичные заправочные станции. Под их строительство уже выделены земельные участки. Заправки с метаном построят на улицах Яна Фабрициуса и Энергетиков."Газозаправочные станции должны быть построены уже в следующем году",- заключил мэр Сочи.В Сочи 2022-й объявлен Годом экологии, сообщал ранее Копайгородский.

https://realty.ria.ru/20211012/sochi-1754135677.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природный газ, сочи, алексей копайгородский, общественный транспорт, новости - туризм