https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754658912.html

Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД

Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД

Проблемы Москвы, на которых заострялось внимание в ходе прошлой предвыборной кампании, не будут забыты, столичные власти занимаются ими в ежедневном режиме,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:42

2021-10-14T23:42

2021-10-14T23:42

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проблемы Москвы, на которых заострялось внимание в ходе прошлой предвыборной кампании, не будут забыты, столичные власти занимаются ими в ежедневном режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ"."Конечно, избрались не все, и это естественно, большинство кандидатов отсеялось в выборной гонке. Но тем не менее, все, что говорили москвичи, задавали вопросы - они не пропали никуда, мы знаем об этих проблемах, об этих вопросах, которые москвичи поднимали, и стараемся, чтобы они не были забыты", - сказал Собянин, комментируя данные, что риторика многих кандидатов в депутаты касалась проблем столицы.Он отметил, что дискуссия велась не только на экране, но и на встречах кандидатов с избирателями, это были обычные темы, но "они иногда звучали более остро, чем обычно"."Это естественно для выборной кампании. И очень хорошо, когда какие-то серьёзные проблемы заостряются. Это здравоохранение, образование, транспорт, экология, культура, спорт, социальная защита - то есть это то, чем мы занимаемся каждый день", - пояснил мэр.По его словам, каждого человека как правило волнуют конкретные вопросы, которые касаются поликлиники, куда он обращается, центра соцзащиты, куда он ходит, его собственные доходы и пособия, его дети. "Это абсолютно всегда конкретные вещи, и рассматривать пожелания граждан надо всегда конкретно", - добавил мэр.

https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651419.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин