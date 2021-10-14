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Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД
Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД
Проблемы Москвы, на которых заострялось внимание в ходе прошлой предвыборной кампании, не будут забыты, столичные власти занимаются ими в ежедневном режиме,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:42
2021-10-14T23:42
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проблемы Москвы, на которых заострялось внимание в ходе прошлой предвыборной кампании, не будут забыты, столичные власти занимаются ими в ежедневном режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ"."Конечно, избрались не все, и это естественно, большинство кандидатов отсеялось в выборной гонке. Но тем не менее, все, что говорили москвичи, задавали вопросы - они не пропали никуда, мы знаем об этих проблемах, об этих вопросах, которые москвичи поднимали, и стараемся, чтобы они не были забыты", - сказал Собянин, комментируя данные, что риторика многих кандидатов в депутаты касалась проблем столицы.Он отметил, что дискуссия велась не только на экране, но и на встречах кандидатов с избирателями, это были обычные темы, но "они иногда звучали более остро, чем обычно"."Это естественно для выборной кампании. И очень хорошо, когда какие-то серьёзные проблемы заостряются. Это здравоохранение, образование, транспорт, экология, культура, спорт, социальная защита - то есть это то, чем мы занимаемся каждый день", - пояснил мэр.По его словам, каждого человека как правило волнуют конкретные вопросы, которые касаются поликлиники, куда он обращается, центра соцзащиты, куда он ходит, его собственные доходы и пособия, его дети. "Это абсолютно всегда конкретные вещи, и рассматривать пожелания граждан надо всегда конкретно", - добавил мэр.
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общество, москва, сергей собянин
23:42 14.10.2021
 
Собянин пообещал не забыть проблемы, поднимавшиеся во время кампании в ГД

Собянин: проблемы Москвы, поднимавшиеся в ходе кампании в Госдуму, не будут забыты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проблемы Москвы, на которых заострялось внимание в ходе прошлой предвыборной кампании, не будут забыты, столичные власти занимаются ими в ежедневном режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ".
"Конечно, избрались не все, и это естественно, большинство кандидатов отсеялось в выборной гонке. Но тем не менее, все, что говорили москвичи, задавали вопросы - они не пропали никуда, мы знаем об этих проблемах, об этих вопросах, которые москвичи поднимали, и стараемся, чтобы они не были забыты", - сказал Собянин, комментируя данные, что риторика многих кандидатов в депутаты касалась проблем столицы.
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Он отметил, что дискуссия велась не только на экране, но и на встречах кандидатов с избирателями, это были обычные темы, но "они иногда звучали более остро, чем обычно".
"Это естественно для выборной кампании. И очень хорошо, когда какие-то серьёзные проблемы заостряются. Это здравоохранение, образование, транспорт, экология, культура, спорт, социальная защита - то есть это то, чем мы занимаемся каждый день", - пояснил мэр.
По его словам, каждого человека как правило волнуют конкретные вопросы, которые касаются поликлиники, куда он обращается, центра соцзащиты, куда он ходит, его собственные доходы и пособия, его дети. "Это абсолютно всегда конкретные вещи, и рассматривать пожелания граждан надо всегда конкретно", - добавил мэр.
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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