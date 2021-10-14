Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754654919.html
Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии
Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:33
2021-10-14T22:33
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754537224_0:159:3082:1893_1920x0_80_0_0_0485b3328c644b498839b0f3cb111d52.jpg
МОСКВА, 14 окт. - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии."Как я уже сказал, 2021 год мы отбили это отставание. Город адаптировался к этим условиям, нашел схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей. И я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются пострадавшими, наиболее пострадавшими, все равно через какое-то время выправятся. Торговля, кстати, обороты торговли не снизились. Выросли, потому что она частично компенсирована за счет онлайн-торговли", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.
https://ria.ru/20211014/restorany-1754636599.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754537224_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_35c473801e85d94cd09efb1f014e8b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
22:33 14.10.2021
 
Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии

Собянин: надеюсь, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт. - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии.
"Как я уже сказал, 2021 год мы отбили это отставание. Город адаптировался к этим условиям, нашел схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей. И я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются пострадавшими, наиболее пострадавшими, все равно через какое-то время выправятся. Торговля, кстати, обороты торговли не снизились. Выросли, потому что она частично компенсирована за счет онлайн-торговли", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.
Шеф-повар - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 19:50Туризм
Власти Москвы поблагодарили рестораны за устойчивость во время пандемии
 
Распространение коронавирусаМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния