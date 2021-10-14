https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754654919.html

Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии

Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин надеется, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:33

2021-10-14T22:33

2021-10-14T22:33

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт. - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что туротрасль и общепит выправятся на фоне пандемии."Как я уже сказал, 2021 год мы отбили это отставание. Город адаптировался к этим условиям, нашел схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей. И я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются пострадавшими, наиболее пострадавшими, все равно через какое-то время выправятся. Торговля, кстати, обороты торговли не снизились. Выросли, потому что она частично компенсирована за счет онлайн-торговли", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.

https://ria.ru/20211014/restorany-1754636599.html

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москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии